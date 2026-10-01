Mar del Plata, 1 octubre (NA) — El fiscal Diego Luciani de la Causa Vialidad, que terminó con la ex presidenta Cristina Kirchner presa, dijo que las presiones del poder político «son muy fuertes» y afirmó que se trató de un caso de éxito porque la Justicia no le cedió «la última palabra a la corrupción».

Luciani lo expresó durante una entrevista en el Coloquio de IDEA, donde fue ovacionado por el auditorio empresarial. «Sufrimos muchísimas amenazas. Las presiones del poder político son muy fuertes. Las presiones pueden ser sutiles. Alguien amablemente intenta incidir en las decisiones«.

«Luego cuestiones indirectas, remover la Corte, reformas, remover al procurador. Intentaos que fracasaron. Luego vienen las directas que vienen con los medios de comunicación colonizados por la corrupción. Cómo le explico a mi hijo de 16 años si no hacía lo que tenía que hacer», relató el funcionario judicial.

Para Luciani, «había que cambiar la historia» de la Argentina «en materia de justicia» y siguió: «Creo que lo logramos en materia de corrupción». La investigación culminó con la condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión y con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«El caso Vialidad marcó un antes y un después en materia de corrupción. Es un caso exitoso. Hay cosa juzgada. Es exitoso porque la Justicia no le cedió la última palabra a la corrupción y a la impunidad de los corruptos», agregó Luciani.

El abogado sostuvo que «ser fiscal es una tarea muy difícil» y puntualizó en la independencia judicial: «Son procesos larguísimos. En mi caso, tomó 5/6 años. Es paradójico, fui nombrado fiscal en el año 2013 por

Cristina Kirchner. Esta es la independencia que debemos tener los fiscales y los jueces».

Agencia NA