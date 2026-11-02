El 57,9% de los bonaerenses dice estar endeudado, según el Informe N° 003 de La Marquilla. El destino de esa deuda es lo que define la gravedad del cuadro. El 57,6% se endeudó para cubrir gastos fijos, como alquiler, supermercado o prepaga, y el 16,9% para afrontar urgencias. Solo el 14,7% lo hizo para sostener su estilo de vida anterior, el 7,5% para darse un gusto y el 3,3% por una costumbre que se agravó. Llevado al total de la población, uno de cada tres bonaerenses (33,4%) está endeudado para pagar gastos fijos.

“Cuando el 74,5% de los endeudados se financia para cubrir gastos fijos o urgencias, la deuda dejó de ser una herramienta de consumo o de inversión y pasó a ser un mecanismo de subsistencia. Los hogares están financiando gasto corriente con crédito, una dinámica que no es sostenible en el tiempo”, sostuvo la Mg. Rosario Porthé, directora de La Marquilla.

La deuda reemplaza al salario

El endeudamiento es más alto entre los desempleados (68,5%) y los informales sin monotributo (67,5%). Está cerca del promedio entre los asalariados (55,5%) y es mucho más bajo entre monotributistas (40,1%) y responsables inscriptos (29,8%).

“La brecha de 38,7 puntos muestra que la deuda funciona como sustituto del ingreso faltante: quienes perdieron su trabajo o tienen ingresos inestables son los que más recurren al crédito”, explicó Porthé. “Y no acceden al crédito bancario tradicional, sino a tarjetas, billeteras virtuales, financieras o fiados, con tasas reales muy altas. Por eso el problema que perciben los hogares no es solo el monto adeudado, sino el costo de refinanciarlo.”

Intereses, angustia y bicicleta doméstica

La mitad de los endeudados (50,8%) pide que bajen los intereses. El 31,6% cree que la salida es trabajar más, el 9,3% espera que le perdonen la deuda y el 8,3% piensa en pedirle plata a otra persona. En una escala de 1 a 5, el 76,5% eligió el máximo nivel de preocupación, que llega al 86% entre quienes se endeudaron para pagar gastos fijos.

“Que un 8,3% piense en pedir plata a otra persona para resolver su deuda es una señal de bicicleta financiera doméstica”, advirtió la directora de La Marquilla. “A esto se suma el riesgo para el sistema financiero: la deuda se concentra en quienes tienen menor capacidad de pago, y esa capacidad se está deteriorando. El 47,8% de los endeudados vio caer su ingreso en el último año.”

Jubilados y jóvenes

El cruce por edad muestra que cuanto mayor es la persona, más se endeuda para cubrir gastos fijos: el 47,3% entre los jóvenes de 18 a 34 años y el 69,5% entre los mayores de 60. “En los mayores de 60 eso refleja la insuficiencia de los haberes previsionales frente al costo de vida, con alquileres, medicamentos y prepagas como principales componentes. Entre los jóvenes, el 27,8% se endeuda para sostener su estilo de vida anterior: una generación que intenta no resignar consumos y se expone a un mayor riesgo de sobreendeudamiento”, señaló Porthé.

El Lic. Martín Ramirez Tacgorian, director de La Marquilla, vinculó el dato con el humor político: “El malestar económico ya tiene destinatario. Entre los endeudados, el pedido de reemplazar a Luis Caputo llega al 52,4%, y la principal demanda de los hogares, que bajen los intereses, le habla directamente a la conducción económica.”

Ficha técnica: IVR (respuesta de voz interactiva). 1.200 casos. Campo: 14 al 17 de octubre de 2026. Universo: mayores de 16 años en condiciones de votar en la Provincia de Buenos Aires. Muestra estratificada con cuotas por género y edad. Margen de error: +/- 2,8% (IC 95%).