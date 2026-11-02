Trenes Argentinos informó que se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata, Rosario, Junín y Bragado durante el mes de noviembre. En los próximos días podrán adquirirse los tickets para la temporada de verano.

Los boletos de noviembre están a disposición a través de la web oficial (https://webventas.sofse.gob.ar/) o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias (consultar listado en (https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/boleterias-habilitadas).

A partir de este mes se incorpora la posibilidad de abonar los pasajes, desde la página web, en 3 y 6 cuotas fijas sin interés, a través de Mercado Pago.

Para los montos de entre 60 y 120 mil pesos se habilitan las 3 cuotas, a partir de 120 mil el pago se podrá efectuar en 6 cuotas. En boleterías se continuará abonando en efectivo o en un pago.

SERVICIOS

Buenos Aires – Mar del Plata

El marplatense ofrece dos servicios diarios. De lunes a viernes salen a las 7:30 -parando en todas las estaciones intermedias- y 14:17 (solamente los lunes y viernes), los sábados a las 7:32 y 14:32 y los domingos a las 7:52 y a las 14:52 directo desde la terminal porteña a Mar del Plata.

El regreso será a la 1:11 (solamente los lunes y viernes) y a las 14:21 de lunes a viernes, 1:11 y 14:36 (sábados) y 1:11 y 14:57 (domingos) parando en todas las paradas intermedias desde la estación de la localidad balnearia.

La falta de un servicio los martes, miércoles y jueves se debe a una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Asimismo, se adiciona un refuerzo directo con salida los viernes a las 17:08 y retorno de Mar del Plata los domingos a las 22:53.

Los pasajes cuentan con bandas tarifarias que comienzan en los 28.700 pesos para la clase primera y en 34.500 para pullman, entre Constitución y Mar del Plata.

Buenos Aires-Rosario

El servicio cuenta con una frecuencia diaria que sale desde Buenos Aires a las 19.55 mientras que de la ciudad santafesina lo hace a las 4.48.

El servicio cuenta con dos tarifas, el costo entre cabeceras es de 13.500 y 14.500 pesos en primera y 16.000 y 19.000 en pullman.

Presenta paradas en: Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Gobernador Castro, Ramallo, San Nicolás, Empalme Villa Constitución, Arroyo Seco y Rosario Sur.

Buenos Aires-Bragado

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:50.

La tarifa de los pasajes van desde los 9.700 en primera y desde 11.500 pesos en categoría pullman. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/291026_buenos_aires_-_bragado_-_2026-11-01_-_web_1080_x_1920_px.pdf

El servicio se detiene en 7 estaciones del recorrido: Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita.

Buenos Aires-Junín

Sale un servicio diario que parte de Retiro a las 18:15 y retorna a la 1:10 de lunes a sábados y a la 1:31 domingos y feriados.

El precio de los pasajes del tren a Junín se modificará de acuerdo al día en el que el pasajero desee realizar el viaje. Habrá dos bandas tarifarias. Para conocer el valor de cada pasaje se podrá ingresar a https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/21126_buenos_aires_-_junin_2026-11-02_-_web_1080_x_1920_px.pdf

El servicio se detiene en 13 estaciones del recorrido de ida: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins: sumando la estación Sáenz Peña, en su itinerario de regreso.

Ante cualquier duda o consulta, el pasajero puede ingresar en https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/horarios-tarifas-y-recorridos/servicios-regionales-larga-distancia