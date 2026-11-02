El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica invita a toda la comunidad a participar de la 5ª Expo Mar Sin Gluten, un espacio destinado a promover la alimentación sin TACC, generar conciencia sobre la celiaquía y acercar información y herramientas a las personas celíacas y sus familias.

La propuesta tendrá lugar los días 6 y 7 de noviembre, de 10 a 19 horas, y contará con una variada agenda de actividades para compartir, aprender y conocer nuevas alternativas de alimentación.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán recorrer stands con exhibición y participar de talleres de cocina, escuchar charlas a cargo de profesionales, disfrutar de degustaciones y formar parte de distintos sorteos.

«Desde el SECZA reafirmamos nuestro compromiso con la salud, la inclusión y el bienestar de las familias mercantiles y de toda la comunidad, acompañando iniciativas que promueven el acceso a la información y una mejor calidad de vida», expresaron.

Lugares: Salta 1852 y avenida Independencia 1839. Informes y consultas: 223 6343272.