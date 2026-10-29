La CGT Regional Mar del Plata-Batán llevó adelante el plenario electivo y la asunción de su nuevo Consejo Directivo, en un encuentro que reafirmó la unidad del movimiento obrero local frente al complejo escenario económico y social que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras.

Durante el acto, el secretario general, Miguel Guglielmotti, destacó el compromiso de las organizaciones sindicales que participaron del plenario y remarcó la responsabilidad de construir una central obrera con capacidad de representación, organización y propuestas frente al deterioro del empleo, la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan los sectores productivos.

“Hoy no estamos acá solamente para asumir una responsabilidad institucional. Estamos acá para asumir un compromiso con los trabajadores y las trabajadoras, con sus familias y con el futuro de nuestra ciudad y de nuestro país”, expresó Guglielmotti durante su discurso de asunción.

El dirigente planteó que “la unidad es el camino” y destacó la representación sindical de la regional, la cual cuenta con la participación de más de 70 organizaciones.

En ese sentido, sostuvo que el nuevo escenario exige profundizar esa construcción colectiva: “Hoy a esa unidad tenemos que sumarle organización y programa”, afirmó, y convocó al movimiento obrero a recuperar su protagonismo en la construcción de un proyecto de país con más bienestar y justicia social.

Una agenda laboral para Mar del Plata y Batán

Uno de los ejes centrales del discurso fue la situación del mercado laboral de General Pueyrredón. Guglielmotti advirtió sobre el crecimiento de la desocupación, las suspensiones, la precarización y las dificultades de miles de familias para llegar a fin de mes, en un contexto en el que tener trabajo no siempre garantiza ingresos suficientes para vivir dignamente.

“Mar del Plata necesita trabajo. Necesita producción. Necesita oportunidades. Necesita que sus trabajadores puedan vivir dignamente del fruto de su esfuerzo”, señaló.

El secretario general atribuyó el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores a las políticas económicas del Gobierno nacional y a la complicidad del Gobierno municipal encabezado por Montenegro. También cuestionó las medidas que, a su entender, debilitan los derechos laborales, afectan la producción y profundizan las desigualdades sociales. Frente a este escenario, defendió la vigencia de los convenios colectivos, el salario digno, las vacaciones, las jubilaciones y las obras sociales como conquistas históricas del movimiento obrero.

“Los derechos laborales no son privilegios. Son el resultado de décadas de lucha, de organización y de solidaridad entre trabajadores”, expresó durante el acto.

En este marco, la nueva conducción presentó una Agenda Laboral de diez puntos para General Pueyrredón, concebida como una herramienta de intervención sindical y de elaboración de propuestas frente a los principales problemas económicos y sociales de la ciudad.

El programa contempla el fortalecimiento de una mesa permanente de la CGT Regional; la defensa del empleo frente a los despidos y las suspensiones; la recuperación del salario real y el cumplimiento de los convenios colectivos; la promoción del trabajo registrado y el combate a la precarización; y la construcción de una agenda de desarrollo productivo que priorice la industria, la pesca, la construcción, el comercio, el turismo, los servicios y la economía del conocimiento.

También incluye políticas de empleo joven y formación profesional, igualdad de oportunidades, defensa de la obra pública y la infraestructura, protección de la seguridad social, las jubilaciones y las obras sociales, y la creación de un Observatorio Laboral de General Pueyrredón para monitorear la evolución del empleo, los salarios, la informalidad y los conflictos laborales.

Al respecto, Guglielmotti planteó que el movimiento obrero debe asumir un papel protagónico en la discusión sobre el modelo económico, el desarrollo productivo y la distribución de la riqueza, tanto a nivel nacional como en el ámbito local.

“El movimiento obrero no puede ser un espectador de la historia. Tiene que ser protagonista de las transformaciones que necesita la Argentina”, afirmó.

Unidad para construir una alternativa

Otro de los ejes del discurso fue la necesidad de ampliar la unidad del campo popular, articulando al movimiento obrero con los sectores productivos, las organizaciones sociales, las universidades, el mundo de la cultura y todos aquellos actores comprometidos con una Argentina más justa e inclusiva.

“La unidad no puede ser solamente una fotografía, un acuerdo entre dirigentes o un acto institucional. La unidad tiene que tener contenido. Tiene que tener objetivos. Tiene que tener un programa. Y tiene que expresarse en acciones concretas”, remarcó.

En esa línea, reivindicó las experiencias históricas del movimiento obrero argentino, como los programas de La Falda, Huerta Grande y los 26 puntos de Saúl Ubaldini, como antecedentes para recuperar el protagonismo de los trabajadores en la construcción de un proyecto de desarrollo nacional.

El plenario y la asunción del nuevo Consejo Directivo marcaron así el comienzo de una nueva etapa para la CGT Regional Mar del Plata-Batán, con el desafío de transformar la unidad sindical en una herramienta concreta para defender los derechos laborales, recuperar el poder adquisitivo y promover un modelo productivo que genere oportunidades para el conjunto de la comunidad.

La definición que sintetizó el mensaje de Guglielmotti fue también la consigna de esta nueva etapa: “unidad para defender el trabajo, recuperar el salario, sostener los convenios colectivos, defender la seguridad social y construir un modelo productivo que genere empleo digno”.