El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica suscribió un acuerdo marco con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), con el objetivo de impulsar acciones conjuntas de formación, investigación, difusión y promoción de los derechos humanos, la memoria y la justicia.

El SECZA, encabezado por Guillermo Bianchi, firmó un Convenio Marco de Cooperación con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), destinado a establecer una agenda de trabajo conjunto para promover políticas de memoria, derechos humanos y justicia, con especial atención a las temáticas vinculadas al terrorismo de Estado.

El acuerdo fue suscripto por el secretario general Guillermo Bianchi, en representación de la organización sindical, y por las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, representada por su presidenta, Dora Barrancos, y el presidente Adolfo Pérez Esquivel.

A través de este convenio, ambas instituciones se comprometieron a articular acciones de cooperación, intercambio y complementación recíproca, promoviendo iniciativas que contribuyan a la difusión, formación y promoción de los derechos humanos en democracia.

Entre las actividades previstas se encuentran el desarrollo de investigaciones, exposiciones, muestras, jornadas de formación y distintas propuestas destinadas a la protección de los derechos humanos, así como otras iniciativas que puedan surgir del trabajo conjunto entre ambas organizaciones.

Asimismo, el convenio establece mecanismos de coordinación institucional para llevar adelante los proyectos y actividades. Por parte del SECZA, los responsables serán Guillermo Bianchi, secretario general; Eduardo Jiménez, secretario de Cultura; y María Celeste Barrionuevo, coordinadora del área de Derechos Humanos.

El acuerdo tendrá una duración inicial de dos años, con renovación automática por períodos iguales, y permitirá establecer actas complementarias para definir los objetivos, las actividades y los recursos necesarios para cada proyecto específico.

Con esta iniciativa, el SECZA continúa ampliando sus vínculos institucionales y reafirma su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la construcción de memoria colectiva y la promoción de una sociedad más justa, democrática e igualitaria.