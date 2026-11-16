El Club Artístico Libertad vuelve a Mar del Plata el sábado 21 de noviembre a las 21 en el Teatro El Séptimo Fuego (Bolívar 3675) para presentar «Instrucciones para derribar un satélite», su último EP.
El concierto reúne canciones nuevas, repertorio histórico y una puesta audiovisual propia. Las entradas están disponibles en la web del teatro https://www.septimofuego.com/event/168573-club-artistico-libertad
El colectivo ya había pasado por la ciudad el 12 de octubre de 2024, también en El Séptimo Fuego, con «Rojo y negro». Aquella función fue parte de su regreso a los escenarios, después de casi cinco años de pausa desde su última etapa, en diciembre de 2019.
El espectáculo reunió a cerca de veinte artistas, entre músicos, técnicos y visuales. Combinó entre 12 y 17 canciones con archivo histórico, proyecciones y reflexiones políticas sobre el cancionero republicano de la Guerra Civil Española y la resistencia al franquismo. Ahora vuelven con material propio y nuevo.
“Instrucciones para derribar un satélite» reúne cinco composiciones originales, «muy situadas en el presente». En el show suenan también otras canciones propias y parte del repertorio histórico. En un contexto donde la palabra libertad aparece repetida y disputada desde sentidos muy diferentes, el Club propone volver a nombrarla como construcción colectiva, derecho y memoria. Una de las canciones se titula «Tu ley no es mi ley».
El «Club» es también una forma de organizarse: colectiva, horizontal y cooperativa. Más de quince años después, sigue siendo parte central de su identidad. En escena hay músicos, ingeniería de sonido, diseño y realización audiovisual, con producción de Carolina Posse
Un cancionero que vuelve a estar en la conversación Formado en 2009, el Club investigó y recuperó ese repertorio, trabajo que dio origen al disco Rojo y Negro. Hoy esas canciones dialogan con un clima que se siente a ambos lados del Atlántico.
En España, la memoria de la guerra está otra vez en el centro de la escena cultural. La bola negra, la película de Los Javis inspirada en la obra inacabada de Federico García Lorca, tuvo el mejor estreno de un drama en español de la historia y reabrió el debate sobre el poeta asesinado en 1936. Al mismo tiempo, las exhumaciones de fosas comunes siguen avanzando: el Gobierno aprobó tres millones de euros para las comunidades autónomas y ofrecerá pruebas de ADN gratuitas a los familiares de desaparecidos.
Para la comunidad de origen español de Mar del Plata, y para quienes tienen raíces o historias familiares ligadas a esa herida, la propuesta del Club resuena de manera especial.