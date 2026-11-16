Buenos Aires, 16 de noviembre de 2026 – Subir una escalera, caminar unas cuadras, cargar las bolsas del supermercado o jugar con los nietos. Para muchas personas con EPOC, estas actividades pueden convertirse en desafíos cada vez mayores. La falta de aire comienza a imponer límites y todo representa esfuerzos enormes: primero las pausas se hacen más frecuentes, después se reducen salidas y finalmente se abandonan actividades que antes se disfrutaban.

Sin embargo, acostumbrarse a vivir con esas limitaciones no debería ser la respuesta. La detección temprana y el tratamiento adecuado pueden ayudar a que la enfermedad no siga achicando el mundo de quienes la padecen.

En Argentina, el estudio EPOC.AR encontró una prevalencia del 14,5% entre personas de 40 años o más en las localidades evaluadas. Un dato particularmente preocupante es que el 77,4% de quienes presentaban la enfermedad no tenía diagnóstico previo.¹ Esto significa que muchas personas conviven con síntomas respiratorios sin conocer su causa ni recibir la atención que necesitan.

Tal como describió el Dr. Gabriel García , médico neumonólogo, Director del Centro en Investigaciones Respiratorias de La Plata CEPIR, Vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Tórax (ALAT) y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR), “la EPOC se caracteriza por una obstrucción persistente del flujo de aire que dificulta la respiración. Sus manifestaciones más frecuentes incluyen falta de aire, tos crónica, producción de moco y cansancio. El tabaquismo es uno de sus principales factores de riesgo, aunque también puede desarrollarse por exposición al humo de leña, contaminación ambiental, polvos o sustancias químicas, entre otras causas”.

Uno de los principales desafíos es reconocer las señales antes de que la enfermedad provoque limitaciones importantes. Los médicos generalistas, clínicos, cardiólogos y neurólogos, entre otros profesionales, pueden desempeñar un papel fundamental en su identificación, especialmente cuando atienden a personas mayores de 40 años, fumadoras o exfumadoras, que presentan síntomas respiratorios persistentes. Ante la sospecha de EPOC, la derivación oportuna al neumonólogo permite avanzar hacia un diagnóstico preciso y definir la estrategia terapéutica más adecuada.

«Muchas veces, la primera consulta no ocurre por un problema respiratorio, sino por otro motivo de salud. Por eso, es importante que profesionales de la salud de cualquier especialidad puedan prestar atención a síntomas como falta de aire o tos persistente, especialmente en personas con antecedentes de tabaquismo. Reconocer estas señales y derivar a tiempo puede cambiar la evolución de la enfermedad», explicó la Dra. Viviana Alejandra Moyano, médica especialista en Neumonología, staff del Hospital Italiano de Córdoba y del Sanatorio Allende.

La espirometría es el estudio clave para confirmar el diagnóstico. Consiste en una prueba sencilla que mide cuánto aire y con qué velocidad puede expulsar una persona en un lapso de tiempo.² Su realización en pacientes con síntomas y factores de riesgo permite identificar la obstrucción respiratoria y evitar que la EPOC continúe avanzando sin ser reconocida.

El desafío de respirar mejor

Aunque la EPOC es crónica, existen intervenciones que permiten aliviar los síntomas, mejorar la capacidad de realizar actividades y disminuir el riesgo de complicaciones. Su abordaje se apoya en tres pilares fundamentales: la cesación tabáquica, la rehabilitación pulmonar y el tratamiento farmacológico adecuado para cada paciente.

Tal como describió el Dr. Enrique Barimboim , médico especialista en Neumonología del Hospital Central de Mendoza, “dejar de fumar es una de las medidas más importantes para reducir la progresión de la enfermedad. También se desaconseja el uso de cigarrillos electrónicos. La rehabilitación pulmonar, que combina ejercicio supervisado, educación y estrategias para manejar los síntomas, contribuye a mejorar la tolerancia al esfuerzo y la autonomía. Por su parte, el tratamiento farmacológico incluye medicamentos inhalados que dilatan los bronquios y facilitan la respiración, así como otras opciones que se seleccionan según las características y necesidades de cada persona” .

Para determinados pacientes que siguen presentando exacerbaciones -también conocidas como crisis- a pesar del tratamiento inhalado optimizado, existen terapias avanzadas, incluidos tratamientos biológicos, que demostraron reducir estos episodios.²

Prevenir las exacerbaciones es uno de los principales objetivos del tratamiento. Durante estos episodios, la dificultad para respirar puede agravarse rápidamente y generar angustia, temor y la necesidad de acudir a una guardia de urgencias. En los casos más graves, pueden requerir internación e incluso poner en riesgo la vida.

«Una crisis respiratoria puede acelerar el deterioro de la capacidad respiratoria y dejar consecuencias que persistan después del alta médica. Por eso, el tratamiento debe anticiparse y no limitarse a actuar cuando el paciente ya está atravesando una urgencia», señaló el Dr. Octavio Fernández, médico especialista en Neumonología del Sanatorio Parque de Rosario.

El seguimiento también es fundamental. Cuando persisten la falta de aire, las crisis o las dificultades para realizar actividades cotidianas, es necesario reevaluar el tratamiento, comprobar la técnica de uso de los inhaladores y considerar otras alternativas terapéuticas cuando corresponda. Mantener la vacunación al día y realizar actividad física adaptada también ayudan a cuidar la salud respiratoria.

«El objetivo va más allá de que una persona respire mejor. Buscamos que el paciente pueda volver a caminar, salir de su casa, compartir actividades con su familia y recuperar la confianza para hacer aquello que había dejado de lado», destacó el Prof. Dr. Gustavo Enrique Zabert, médico neumonólogo, profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y expresidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria.

En el marco del Día Mundial de la EPOC, los especialistas recuerdan que la falta de aire persistente no debe atribuirse automáticamente a la edad ni aceptarse como una limitación inevitable. Reconocer los síntomas, hablarlo con el médico de cabecera, confirmar el diagnóstico mediante una espirometría y acceder al tratamiento adecuado son pasos fundamentales para que la falta de aire no achique la vida de los pacientes, para que puedan preservar la autonomía y seguir disfrutando de la vida.