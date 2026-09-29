

El presidente del Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Emiliano Recalt, se refirió este martes a la modificación del régimen de Zona Fría y defendió el nuevo esquema impulsado por el Gobierno nacional, que deja sin efecto el beneficio territorial automático que alcanzaba a los usuarios de gas de Mar del Plata desde 2021.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el concejal de La Libertad Avanza sostuvo que “la Zona Fría no se elimina, se ordena para que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan”. En ese sentido, explicó que los hogares que cumplan determinados criterios socioeconómicos podrán mantener la reducción en la tarifa de gas mediante el nuevo esquema de subsidios focalizados.

Según detalló Recalt, podrán conservar el beneficio quienes tengan ingresos familiares inferiores a $4,8 millones mensuales, además de personas que cuenten con Certificado Único de Discapacidad, excombatientes de Malvinas o integrantes del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). También señaló que quedarían excluidos quienes posean tres o más propiedades, determinados activos societarios o embarcaciones.

“Quienes necesitan el beneficio no lo van a perder”, afirmó el titular del cuerpo legislativo, quien remarcó que el trámite para acceder al subsidio es gratuito y se realiza de manera online a través del Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos.

La posición de Recalt se da luego de que el Senado aprobara la modificación del régimen, que reemplaza para las localidades incorporadas a la Zona Fría en 2021 —entre ellas General Pueyrredon— el criterio territorial por un esquema focalizado según ingresos y determinadas condiciones de vulnerabilidad. Patagonia, Malargüe y La Puna mantienen un tratamiento diferenciado.

El tema había generado un fuerte debate en el Concejo Deliberante la semana pasada. Mientras los bloques opositores cuestionaron el impacto que la modificación podría tener sobre los hogares marplatenses, desde La Libertad Avanza defendieron la focalización de los subsidios.

La discusión también se había planteado previamente en el cuerpo legislativo, que había expresado preocupación por la posibilidad de que General Pueyrredon fuera excluido del régimen de Zona Fría y solicitado gestiones para sostener el beneficio.