Vecinos y vecinas de distintos barrios de Mar del Plata se concentrarán el próximo jueves 1 de octubre, a las 17 horas, en Luro y Irigoyen, frente al Palacio Municipal de General Pueyrredón, para reclamar una reunión con el intendente Agustín Neme y poder plantearle personalmente las dificultades que atraviesan diariamente en sus barrios.

La convocatoria reúne a entidades vecinales, referentes barriales y sociales, espacios comunitarios y distintas organizaciones territoriales que vienen sosteniendo, desde hace meses, reclamos vinculados a problemas que afectan la vida cotidiana de miles de vecinos.

Entre las principales demandas se encuentran el mantenimiento de calles y caminos, bacheo, luminarias, recolección de residuos, limpieza de basurales, mantenimiento de espacios públicos, atención primaria de la salud, transporte público de pasajeros y obras de infraestructura, entre muchas otras situaciones que requieren respuestas concretas desde el Municipio.

Los organizadores remarcan que esta movilización no es un reclamo aislado, sino la continuidad de las distintas acciones que vienen desarrollándose en los barrios de la ciudad. Cartelazos, asambleas, reuniones, notas y reclamos ante las distintas áreas municipales fueron algunas de las herramientas utilizadas por los vecinos para intentar encontrar soluciones.

“Los barrios se juntan, los barrios se unen para demandar”, es la consigna que sintetiza la convocatoria.

La jornada tendrá además un carácter colorido y creativo, como una manera de visibilizar las distintas realidades que atraviesan los barrios. Durante la protesta se realizará una particular elección del Rey y la Reina de los Barrios, una iniciativa que busca ponerle humor y creatividad a una jornada de reclamo y, al mismo tiempo, reflejar algunas de las problemáticas que los vecinos enfrentan cotidianamente.

También se invita a los vecinos a llevar simbólicamente sus bolsas de basura a las puertas del Municipio, como una forma de reclamar por la falta de recolección, la proliferación de basurales y los problemas de limpieza que se registran en distintos puntos de la ciudad.

La convocatoria apunta a que el intendente reciba a los representantes de los distintos barrios y escuche directamente sus planteos.

«Porque detrás de cada calle sin mantenimiento, cada luminaria que no funciona, cada basural, cada problema de transporte o cada dificultad para acceder a la atención primaria de salud, hay vecinos que esperan una respuesta», señalaron.