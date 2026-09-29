Regresa a Mar del Plata la esperada segunda edición de Dance All for All, el encuentro de danzas urbanas ideado por Florencia Iparraguirre, Directora de Dance All Estudio, que cuenta con la curaduría artística y producción general de Martín Vera, histórico Director de Cultura en Miramar dedicado hoy a la comunicación y a la organización integral de eventos. La cita será el próximo sábado 3 de octubre a las 19 hs en la emblemática Sala Piazzolla del Complejo Auditorium.

Bajo la premisa fundamental de «compartir el baile», el encuentro propone una plataforma donde las distintas expresiones de la cultura urbana convergen sobre un escenario de primer nivel. Lejos de la lógica competitiva, Dance All for All pone en valor el trabajo colectivo, la identidad local y el intercambio entre referentes, escuelas y elencos consolidados de la región.

«Dance All for All nace del deseo de construir un espacio genuino de encuentro para la danza urbana. No buscamos competir, sino mostrar el enorme talento de nuestras escuelas y compartir la energía única que se genera cuando la comunidad del movimiento se une en un mismo escenario.» — Florencia Iparraguirre, Directora de Dance All Estudio

AGRUPACIONES Y ESCUELAS PARTICIPANTES

El espectáculo reunirá a destacadas academias y elencos avanzados de la escena local como lo son Extreme y Passani Estudios, entre otros.

EXPERIENCIA INTEGRAL E INMERSIVA

Fiel a la mística del género y al espíritu de calle, la propuesta invita al público a ser parte activa desde antes del inicio de la función en sala:

Experiencia Cypher: En la previa del show se armará la clásica ronda urbana con DJ en vivo, permitiendo a bailarines de distintas disciplinas e integrantes del público compartir la improvisación y la energía pura del cypher.

El hip hop de telón: La apertura musical estará a cargo de presentaciones en vivo de Rap & Freestyle local, tendiendo un puente entre la poesía lírica de la calle y la fuerza del baile en escena.

DATOS CLAVE DEL EVENTO

Fecha: Sábado 03 de Octubre.

Hora: 19:00 hs

Lugar: Sala Astor Piazzolla – Complejo Auditorium, Mar del Plata

Entrada General: $15.000

Idea y Dirección General: Florencia Iparraguirre (Dance All Estudio)

Curaduría Artística y Producción Ejecutiva: Marver Comunicación

Lugar: Complejo Auditorium, Sala Astor Piazzolla (Bv. Marítimo Patricio Peralta Ramos 2280, Mar del Plata)

Puntos de Venta: Boletería del teatro y a través de plateanet.