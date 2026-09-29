El intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, y el secretario de Cultura, Francisco Taverna, visitaron al productor y empresario teatral Aldo Funes y recorrieron el avance de las obras que se llevan adelante en el histórico Teatro Carreras de Mar del Plata.

La recorrida permitió conocer los trabajos que se están realizando de cara a la próxima temporada de verano, en el marco de una importante inversión impulsada por Funes, quien adquirió el tradicional espacio teatral y encara una nueva etapa al frente de la sala.

El Carreras forma parte de la historia cultural y teatral de Mar del Plata. A lo largo de los años, por su escenario pasaron numerosas figuras del espectáculo nacional y distintas producciones que acompañaron las temporadas de verano de la ciudad.

Ahora, el objetivo es renovar y poner en valor sus instalaciones, con obras pensadas no solamente para la próxima temporada sino también con una mirada a largo plazo. Funes estará al frente del teatro durante los próximos años y apuesta a consolidar nuevamente al Carreras como uno de los escenarios destacados de la cartelera marplatense.

Durante la visita, Neme y Taverna pudieron observar el avance de los trabajos y conocer los detalles del proyecto que lleva adelante el productor, en una inversión privada que apunta a recuperar y fortalecer un espacio emblemático para la actividad cultural de Mar del Plata.

La iniciativa se suma a la extensa trayectoria de Aldo Funes como productor teatral y a su apuesta sostenida por Mar del Plata, con producciones y proyectos que trascienden una temporada y buscan dejar infraestructura y espacios renovados para la ciudad.

Con la próxima temporada de verano cada vez más cerca, el renovado Teatro Carreras se prepara así para iniciar una nueva etapa, manteniendo su identidad histórica pero con una fuerte inversión destinada a modernizar y jerarquizar la sala.