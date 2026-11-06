El Plan Mar del Plata 100% LED prosigue a buen ritmo. A la fecha, ya se instalaron 4.188 nuevas luminarias en distintos sectores de la ciudad, lo que representa un 83,78% de ejecución de esta etapa de obra.

En esta instancia, las tareas se encuentran concentradas en los últimos barrios previstos para completar la intervención: Colinas de Peralta Ramos, La Perla, Centro y Nueva Pompeya, donde continúan los trabajos de recambio de los artefactos de sodio por nuevos equipos LED.

Hasta el momento, las instalaciones -a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL)- se distribuyen de la siguiente manera: Don Bosco y San Juan (376 luminarias), Termas Huinco (519), Villa Primera (1.159), Plaza Peralta Ramos y Don Bosco (683), Colinas de Peralta Ramos y Punta Mogotes (634), Los Pinares (327), Estación Norte (157), Nueva Pompeya (197) y La Perla y Centro (136).

La renovación del alumbrado tiene un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos. La tecnología LED proporciona una iluminación más uniforme y de mejor calidad, mejora la visibilidad de calles, veredas y cruces, y brinda mejores condiciones de circulación tanto para peatones como para quienes se desplazan en vehículos.

A su vez, el recambio tecnológico permite reducir significativamente el consumo de energía eléctrica en comparación con los sistemas tradicionales. Los equipos LED también tienen una vida útil más prolongada, lo que disminuye la necesidad de reposiciones y tareas de mantenimiento. Esto permite hacer un uso más eficiente de los recursos públicos y reducir el impacto ambiental, a partir de un menor consumo energético y una menor generación de residuos asociados al recambio de luminarias.

Con esta nueva etapa próxima a completarse, Mar del Plata sigue sumando calles mejor iluminadas y avanzando en la modernización de su alumbrado público. El objetivo es continuar extendiendo progresivamente la tecnología LED a más barrios y sectores del Partido de General Pueyrredon, para que sus beneficios lleguen cada vez a más vecinos.