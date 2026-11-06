La Municipalidad de General Pueyrredon informó el funcionamiento de las guardias durante los próximos días y los feriados del lunes 9 y miércoles 11 de noviembre, por la visita del papa León XIV a la Argentina.

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos durante el sábado 7, domingo 8, lunes 9 y miércoles 11 de noviembre son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475).

Asimismo, lunes y miércoles de 8 a 20, habrá demanda espontánea en el Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100).

Sumado a esto, el Centro de Salud 1 – ubicado en Colón y Salta- permanecerá abierto el domingo de 8 a 18, brindando vacunación de calendario, antigripal y atención por consultorio antirrábico.

Además, también habrá guardia odontológica el domingo, de 8 a 14, en este mismo Centro de Salud.

Ante cualquier emergencia médica llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Por su parte, el sábado, lunes y miércoles, el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12.30. El ingreso de servicios fúnebres se realizará de 9 a 12.

Mientras que el Cementerio La Loma atenderá al público de 8 a 14. En tanto, la Introducción a Depósito será de 9 a 12.30 con inhumación a Nicho, Panteón o Bóveda, al primer día hábil siguiente. En cuanto a la apertura y cierre de portones, el ingreso principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen permanecerá abierto de 8 a 17:30 mientras que el de Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

Además, se comunica que la recolección de residuos domiciliarios será normal los días sábado, lunes y miércoles.

La Secretaría de Seguridad trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911. En cuanto al servicio de seguridad en playas, habrá guardias en todos los balnearios de 8 a 20.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911.

Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Por consultas los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 2236948900 ó llamando al 0810-666-2424. También en el sitio www.osmgp.gov.ar se pueden realizar trámites y consultas.