Luego de un lunes con alerta por fuertes vientos, las condiciones del tiempo empiezan a “normalizarse” en la Costa Atlántica pero bajo un ambiente muy frío con temperaturas todavía invernales.

Estas condiciones se van a mantener durante este martes con cielo cubierto y temperaturas máximas apenas de 9 grados.

A medida que transcurra la semana habrá una mejora en las condiciones del tiempo pero con jornadas frías al menos hasta el miércoles. A partir del jueves, el viento empezará a cambiar hacia el norte lo que permitirá una recuperación de temperaturas con máximas cercanas a los 20°.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo cubierto con chaparrones. Viento moderado a leve del sector sudoeste. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 9°.

Reporte @sebapagliarino