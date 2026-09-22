La iniciativa de la concejal del Bloque UCR-Nuevos Aires, Gabriela Azcoitia, propone incorporar al Código de Ordenamiento la Clase 5, que permitiría una alternativa entre el edificio de vivienda ordinario y la residencia geriátrica, preservando la autonomía de las personas mayores y estableciendo reglas claras para su desarrollo y control.

“Cuando pienso en los beneficios del cohousing, rápidamente encuentro cuestiones sobre las que venimos bregando desde que empezamos a buscar la creación de políticas públicas que mejoren la vida de los +50: Preservar la autonomía personal, evitar el aislamiento social, favorecer el envejecimiento activo, promover la convivencia entre pares, y facilitar el acceso a actividades recreativas y comunitarias, explicó Gaby Azcoitía.

Consultada sobre las características que deberán tener los cohousing, Gaby Azcoitía respondió: “Las personas podrán organizar por sí mismas actividades sociales, culturales, educativas o recreativas en los espacios comunes y contratar libremente servicios domésticos, gastronómicos, profesionales y sanitarios”.