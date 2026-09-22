El Municipio de Gral. Pueyrredon informa que, en virtud de la actualización de los partes provenientes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se ha resuelto restablecer el dictado de clases para este martes.

La medida alcanza a los establecimientos educativos municipales y provinciales de todo el partido de General Pueyrredon y se extiende a las actividades terciarias y universitarias, así como a las actividades deportivas previstas.

Según el SMN, para lo que resta del lunes se van a seguir registrando algunos chaparrones débiles de forma intermitente sobre la zona. Se espera que se mantenga ventoso del sector sur, con ráfagas entre 60-70 km/h, disminuyendo progresivamente en horas de la madrugada del martes.

Para el martes 22 de septiembre se mantendrá una baja probabilidad de lluvias débiles e intermitentes por lo menos hasta el mediodía. No se esperan acumulados de relevancia. Avanzado el martes, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 20 y 30 km/h, con ráfagas de hasta 45 km/h. Hacia la noche disminuirán aún más.

No obstante, desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de seguir circulando con precaución, evitar zonas comprometidas y ante cualquier emergencia comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911 (Policía).

Actualización de las intervenciones de Defensa Civil

La Municipalidad informa que -hasta las 19.30 de este lunes- atendió cerca de 70 reclamos vinculados a las condiciones climáticas registradas durante la jornada.

A diferencia de las intervenciones llevadas a cabo durante la mañana de hoy -en donde la zona norte acaparó la mayoría de los reclamos- en las últimas horas se trabajó en distintos frentes del Partido. Los lugares más afectados fueron -además de la zona norte- el Bosque Peralta Ramos, El Sosiego, Batán, Sierra de los Padres, zona sur, Belisario Roldán y Parque Camet.