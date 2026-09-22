La Cámara de Senadores de la Nación discutirá este jueves la quita del beneficio de la Zona Fría que propone el Gobierno Nacional. El proyecto tuvo dictamen favorable en la reunión plenaria de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La iniciativa plantea eliminar el beneficio territorial automático que actualmente permite a los usuarios de las regiones incorporadas al régimen en 2021, incluida la ciudad de Mar del Plata, acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas. En su lugar, la bonificación quedaría condicionada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar a través del esquema denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

En ese marco, Gustavo Pulti, pidió a los senadores que rechacen este proyecto que a unos 260 mil hogares de nuestra ciudad. «La Zona Fría reconoce algo bastante sencillo: acá hace frío y necesitamos más gas para calefaccionarnos», afirmó el concejal.

«Lo más insólito es que Mar del Plata podría dejar de recibir el beneficio, pero seguir pagando el recargo que financia el Fondo de Zona Fría. Es decir, pagamos el fondo, pero nos sacan el beneficio», agregó el ex intendente.

El edil recordó que la propuesta para crear una Red de Ciudades en Defensa de la Zona Fría que surgió del encuentro realizado en Villa Gesell junto al intendente Gustavo Barrera en el que se dejó en claro que el derecho a la zona fría no está basado en un capricho sino en una realidad climática. «Tampoco es un subsidio, sino una forma justa y equitativa de afrontar el costo de los servicios de gas natural», remarcó el concejal.

En el documento lanzado en Gesell se señala con contundencia que “la modificación del régimen de Zona Fría representa una decisión profundamente injusta, insensible y centralista. Defender este beneficio significa cuidar el bolsillo de los vecinos y proteger la vida social, productiva y económica de nuestras comunidades”.

Por último, el ex intendente remarcó que «los senadores tienen una responsabilidad enorme.Y especialmente aquellos que representan provincias y ciudades alcanzadas por la Zona Fría». «Esperamos que defiendan un derecho que costó mucho conseguir. Mar del Plata es Zona Fría. Y hay que defenderla», concluyó.