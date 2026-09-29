Mar del Plata cerró su participación en la FIT 2026 con una fuerte presencia institucional y empresarial, mostrando ante miles de visitantes y profesionales del sector todo el potencial turístico de la ciudad.

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona destacó el protagonismo de dos sectores fundamentales para la actividad: la hotelería y la gastronomía.

Durante la jornada comercial participaron numerosos establecimientos hoteleros de la ciudad, que mantuvieron encuentros con agencias de viajes y operadores turísticos con el objetivo de generar nuevas oportunidades de negocios y promocionar la oferta de alojamiento marplatense de cara a la temporada.

Al mismo tiempo, reconocidos cocineros de Mar del Plata fueron protagonistas durante el fin de semana con presentaciones gastronómicas que permitieron mostrar la identidad, los productos y la diversidad de la cocina local, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como Capital Gastronómica de la Argentina.

“Hoy no alcanza solamente con mostrar la belleza de Mar del Plata. Tenemos que mostrar también la calidad de nuestra hotelería, nuestra gastronomía y todo lo que tenemos preparado para recibir a quienes nos eligen”, destacó Hernán Szkrohal, presidente de la Asociación Empresaria hotelera gastronómica.

Desde la entidad remarcaron que hotelería y gastronomía son dos pilares de la actividad turística, por su aporte al empleo, al movimiento económico y a la experiencia de quienes visitan la ciudad.

“Nos despedimos de la FIT 2026 con mucho orgullo y con la expectativa puesta en una excelente temporada. Queremos recibir a nuestros visitantes con una ciudad preparada, con una hotelería de calidad, una gastronomía cada vez más reconocida y una oferta turística que nos permita seguir siendo uno de los grandes destinos de la Argentina”, concluyó Szkrohal.