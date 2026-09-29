Con la proyección del corto Catalogue of noses de Josie Andrews y el largo Edie Arnold is a loser de Megan Rico y Kade Atwood, comenzará este martes 29 en Mar del Plata la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Comedia – FUNCINEMA: la función se realizará desde las 17:30 en el Museo MAR (López de Gomara y la costa), una de las sedes del certamen junto a la Sala Nachman del Teatro Auditorium (Boulevard Marítimo 2280) y El Galpón de las Artes (Jujuy 2755).

El 12° FUNCINEMA contará con 104 producciones en exhibición: 23 nacionales y 81 extranjeras, en funciones que se realizarán con entrada gratuita. En la programación sobresale la Competencia Internacional de Cortos, integrada por 24 producciones y que será juzgada por un jurado integrado por los realizadores Matías Dinardo y Diego Ercolano, y la periodista Nancy Jiménez, quienes también decidirán el premio al Mejor Corto Argentino en Exhibición que otorga Pochoclo Rental.

También el público podrá participar con su voto y elegir su producción favorita de la Competencia Internacional de Cortos.

Además de Edie Arnold is a loser, la programación de largometrajes incluirá Honeyjoon (Estados Unidos-Portugal) de Lilian T. Mehrel, O filho da puta (Brasil) de Erica Maradona, Tania Anaya, Otto Guerra y Sávio Leite, Yesterday island (Australia) de Sam Voutas, Out of order (Estados Unidos) de Guy Jacobson; y She’s the he (Estados Unidos) de Siobhan McCarthy.

Otra de las propuestas destacadas del FUNCINEMA será el regreso del ex director artístico y programador del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Pablo Conde, quien retomará su Noche alucinante, la sección nocturna del festival que se desarrollará el 2 y 3 de octubre a las 21:30 en El Galpón de las Artes, donde se proyectarán El Imperio de Bruno Dumont y Ebony & Ivory de Jim Hosking, respectivamente. En estos casos la entrada es por colaboración solidaria.

La 12ª edición del Festival FUNCINEMA contará además con secciones de documentales, cortos españoles, cortos argentinos, animaciones para adultos y para todo público, cortos europeos, la sección WTF, comedias románticas, de humor político, entre otras propuestas.

Organizado por el staff de la web marplatense www.funcinema.com.ar, el FUNCINEMA cuenta con el aval del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y ha sido declarado de interés turístico y cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC).