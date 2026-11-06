Mar del Plata ofrece una amplia variedad de propuestas para disfrutar del fin de semana largo, en el marco del feriado nacional del lunes 9 de noviembre, dispuesto con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina. La agenda incluye actividades para toda la familia, con espectáculos, propuestas culturales, espacios recreativos y opciones al aire libre.

Entre las propuestas destacadas se encuentra el 41° Festival Internacional de Cine, que se desarrollará hasta el domingo 15 con una programación de 150 películas, funciones exclusivas, charlas y proyecciones al aire libre.

El sábado 7, la cartelera incluirá espectáculos en distintos espacios de la ciudad. Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale presentarán «Bodas de Coral» en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany, mientras que Los Cafres regresarán a Mar del Plata para tocar en Brewhouse Puerto. También habrá lugar para el humor y el entretenimiento en el Polideportivo Mar del Plata, con “Paren la Mano Circus”.

Ese mismo sábado, en la costa, a la altura de la avenida Libertad y frente a Plaza España, se realizará el tradicional desfile de la XIII edición de la Fiesta Pericón frente al Mar.

Tanto el sábado 7 como el domingo 8, Abel Pintos se presentará en la ciudad con su Buenaventura Tour, en el Teatro Tronador.

El domingo, además, se llevará a cabo el Medio Maratón de Mar del Plata, con su tradicional circuito de 21 kilómetros como prueba principal, acompañado por las distancias alternativas de 10 y 5 kilómetros. Las tres modalidades tendrán como punto de partida el sector de Playa Grande, que volverá a convertirse en uno de los principales escenarios de esta jornada deportiva.

Por otra parte, el domingo también habrá propuestas culturales, gastronómicas y musicales en distintos espacios de la ciudad. Entre ellas, se destacan Mardel Burger: un encuentro gastronómico que reúne a hamburgueserías locales, la presentación de Álex Ubago en Arena Mar del Plata, el Medieval Fest en Casa del Mar y el show de Topa en el Centro de Arte Radio City-Roxy-Melany.

Para quienes extiendan su estadía, el lunes 10 Sergio Dalma regresará a la ciudad para presentarse en Arena Mar del Plata.

Actividades culturales y recreativas

Entre las actividades culturales y recreativas en los espacios municipales de la ciudad se destacan las funciones de cine al aire libre en Villa Victoria, la programación del 41º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata y una actividad especial en el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino.

Del viernes 6 al miércoles 11 de noviembre, Villa Victoria será escenario de una nueva propuesta de cine al aire libre, con funciones a las 20, en Matheu 1851. La actividad es libre y gratuita y se invita al público a acercarse con su propia silla para disfrutar de las películas.

Para asistir, será necesario retirar las entradas en el Centro de Información Turística, ubicado en avenida Patricio Peralta Ramos 2276, 24 horas antes de cada función, de 11 a 18.

El Teatro Colón, ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665, será una de las sedes del 41.º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, con proyecciones de películas nacionales e internacionales entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre.

Por su parte, el Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino ofrecerá la charla-taller “Entre plumas y pinceles: relaciones entre literatura francesa y pintura” El viernes 6 de noviembre, de 15 a 17.

La actividad estará coordinada por Francisco Aiello, con la colaboración de integrantes del proyecto de extensión «El Museo Juan Carlos Castagnino en la comunidad: patrimonio, memoria, socialización», de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

Se trata de una propuesta participativa para descubrir las conexiones entre el arte de escribir y el arte de pintar, a partir de autores franceses del siglo XIX.

La actividad es gratuita, abierta a toda la comunidad y no requiere conocimientos previos.