Buenos Aires, 16 de noviembre de 2026.– Que una llamada para pedir ayuda no se demore por miedo a un reto, que el regreso a casa esté organizado y que ningún adolescente quede solo si se siente mal. Ante la proximidad del Último-Último Día (UUD), la celebración que organizan los estudiantes al terminar la escuela secundaria, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) propone anticipar los cuidados entre familias, escuelas y jóvenes. El objetivo es acompañar un momento importante de sus vidas y evitar que el consumo de alcohol, los accidentes, la violencia o la exposición en redes sociales pongan en riesgo su salud y su integridad.

La propuesta se enmarca en el documento de campaña “Se festeja entre todos, se cuida entre todos”, elaborado por el Comité Nacional de Adolescencia, el Grupo de Trabajo de Consumos Problemáticos y la Subcomisión de Salud Mental de la SAP. El trabajo destaca el valor del cierre de la secundaria como instancia de encuentro, pertenencia y despedida, y subraya que el cuidado en estas celebraciones requiere participación adolescente, acuerdos claros y presencia adulta. Desde esa perspectiva, la SAP reafirma su recomendación de cero consumo de alcohol hasta los 18 años y convoca a asumir una responsabilidad compartida para hacerla posible.

“Cuando los adultos solo vemos un problema en el festejo, podemos perder la oportunidad de conversar sobre lo que realmente va a pasar. Reconocer lo que significa terminar la escuela permite que los chicos nos cuenten sus planes y participen en las decisiones de cuidado. Escucharlos no nos quita responsabilidad: nos ayuda a ejercerla con información y a construir acuerdos que tengan sentido para ellos”, señaló la Dra. Julieta Nachajon , médica pediatra especializada en Adolescencia y secretaria del Comité Nacional de Adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP).

El contexto del consumo adolescente refuerza la necesidad de estas conversaciones. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de Enseñanza Secundaria, publicado por Sedronar en 2025,2 el 72,5% de los estudiantes consumió alcohol alguna vez y el 57% lo hizo durante el último mes. Entre quienes habían bebido, la edad promedio del primer consumo fue de 13,3 años. Son datos sobre estudiantes secundarios en general: no describen específicamente los festejos del UUD ni permiten afirmar cuánto se bebe en esas celebraciones.

La institución recuerda que la adolescencia es una etapa de desarrollo y maduración del organismo, incluido el cerebro. El consumo de alcohol puede afectar la capacidad de tomar decisiones y reconocer peligros, además de aumentar el riesgo de intoxicaciones y lesiones. Por eso, la recomendación de no consumir antes de los 18 años debe estar acompañada por información comprensible, límites y entornos que favorezcan el cuidado. La existencia de consumo entre estudiantes no lo vuelve inocuo ni significa que deba aceptarse como condición para celebrar.

El documento también invita a mirar qué representa este ritual para quienes egresan. Las remeras de la promoción, las banderas, los bombos, las canciones y las fotos compartidas expresan una historia construida durante años. En una etapa en la que se desarrollan la autonomía y los proyectos de vida, despedirse de la escuela tiene un valor propio. Comprender esa dimensión ayuda a pensar propuestas que los estudiantes quieran organizar y en las que puedan reconocerse, sin que para sentirse parte deban exponerse a situaciones peligrosas.

“Dentro de un mismo curso puede haber maneras muy distintas de querer festejar. Es importante que nadie sienta que tiene que tomar, aceptar una propuesta que le incomoda o hacer algo que no desea para demostrar que pertenece. La posibilidad de decir que no, sin burlas ni presiones, también se construye entre compañeros y debe tener respaldo de los adultos”, explicó el Dr. Juan Pablo Bria, médico pediatra, especialista en Adolescencia y prosecretario del Comité Nacional de Adolescencia de la SAP.