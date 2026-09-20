Luego de las lluvias de este domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó el nivel de advertencia y emitió un alerta naranja por fuertes vientos para Mar del Plata y la zona.

El nuevo alerta alcanza el período comprendido entre la madrugada y la tarde del lunes, cuando se esperan vientos del sector sur y sudoeste, con ráfagas de entre 40 y 60 kilómetros por hora.

Ante este escenario, se recomienda circular con precaución por la vía pública, respetando las normas de tránsito, y asegurar macetas y objetos sueltos ubicados en balcones y terrazas. También se solicita no sacar la basura fuera del horario permitido, para evitar que los residuos sean desplazados por el viento.

Ante cualquier emergencia, los vecinos pueden comunicarse con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

