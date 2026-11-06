El concejal de AM-MDF, Horacio Taccone, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Ordenamiento y Seguridad Vial en Entornos Escolares, destinado a mejorar la circulación vehicular y peatonal en las inmediaciones de los establecimientos educativos públicos y privados de General Pueyrredon.

La propuesta contempla la creación de áreas específicas de “Sube y Baja”, donde los vehículos particulares puedan detenerse momentáneamente para facilitar el ascenso y descenso de los estudiantes. El objetivo es evitar la formación de dobles filas, reducir los tiempos de detención y generar condiciones más seguras para chicos, familias y peatones.

Taccone explicó que «el proyecto establece que en estos espacios estará prohibido estacionar y detenerse en doble fila. Además, los conductores deberán permanecer dentro del vehículo y continuar la marcha una vez finalizada la operación». «Cuando las características de la calle lo permitan, también podrán implementarse carriles exclusivos para organizar las filas y favorecer una circulación más fluida», agregó.

La iniciativa propone que el Departamento Ejecutivo realice un relevamiento de los establecimientos educativos para identificar aquellos que presentan mayores niveles de congestión, dificultades de circulación o situaciones de riesgo. La implementación será progresiva y priorizará las escuelas con mayor conflictividad vial.

Entre las medidas previstas, Taccone explicó que «también se incluyen nueva señalización horizontal y vertical, sendas peatonales, adecuación de cruces, espacios específicos para el transporte escolar, controles de tránsito durante los horarios críticos y eventuales reducciones de las velocidades máximas en los entornos que lo requieran».

A su vez, añadió, «el proyecto contempla la posibilidad de vincular los sistemas de videovigilancia de los establecimientos educativos con el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), así como incorporar cartelería que advierta sobre la presencia de cámaras para promover el cumplimiento de las normas de tránsito».

Por último, Horacio Taccone, planteó que «la propuesta busca complementar la normativa vigente sobre transporte escolar, sin modificar los espacios reservados para ese servicio, y promover la coordinación entre las áreas municipales y las comunidades educativas».

«El proyecto establece que el Departamento Ejecutivo deberá evaluar anualmente el funcionamiento del programa y elevar un informe al Honorable Concejo Deliberante», culminó.