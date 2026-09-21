El Sindicato de Trabajadores de la Industria del Gas (STIGAS) cuestionó el proyecto del Gobierno que busca modificar el régimen y advirtió que los usuarios de Mar del Plata perderían el descuento territorial, aunque continuarían aportando al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei para modificar el régimen de Zona Fría podría ser tratado esta semana en el Senado de la Nación, luego de haber obtenido dictamen favorable en un plenario de comisiones el pasado miércoles 16 de septiembre.

La iniciativa plantea eliminar el beneficio territorial automático que actualmente permite a los usuarios de las regiones incorporadas al régimen en 2021 acceder a descuentos del 30% o 50% en sus facturas de gas. En su lugar, la bonificación quedaría condicionada a los ingresos y al patrimonio de cada hogar.

Desde STIGAS Costa Atlántica expresaron su rechazo a la modificación y pusieron el foco en una situación que consideran contradictoria: Mar del Plata y otras localidades de la Costa Atlántica dejarían de contar con el beneficio general de Zona Fría, pero sus usuarios continuarían pagando el recargo sobre el gas consumido destinado a financiar el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas.

Ezequiel Serra, secretario general del sindicato, sostuvo que de aprobarse el proyecto “la región continuaría realizando aportes para sostener el fondo, mientras que solamente determinados hogares podrían acceder a una bonificación si cumplen con los requisitos económicos y patrimoniales establecidos por el Gobierno”.

“Pretenden transformar un derecho colectivo, reconocido por las condiciones climáticas de nuestra región, en una ayuda condicionada. Mar del Plata perdería el beneficio general de Zona Fría, pero sus usuarios seguirían aportando al fondo que financia el régimen”, cuestionó Serra.

El dirigente remarcó además que el nuevo esquema no sería equivalente al actual, ya que la bonificación dejaría de aplicarse de manera general y alcanzaría únicamente al componente correspondiente al gas consumido.

En este marco, STIGAS advirtió que la eliminación del beneficio tendría un impacto significativo sobre las facturas de los usuarios de Mar del Plata y la región, especialmente durante los meses de bajas temperaturas.

“La Costa Atlántica es Zona Fría y vamos a defender este derecho. Todavía no es ley y todavía estamos a tiempo de impedirlo”, concluyó Serra.