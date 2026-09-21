La semana comienza con un alerta naranja en la región a medida que un ciclón se desplaza en aguas del océano y provoca un fuerte canal de vientos del sector sudoeste. Este fenómeno provocará además un fuerte descenso térmico y la posibilidad de algunos chaparrones.

A medida que transcurra la semana habrá una mejora en las condiciones del tiempo pero con jornadas frías al menos hasta el miércoles. A partir del jueves, el viento empezará a cambiar hacia el norte lo que permitirá una recuperación de temperaturas.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo despejado a parcial nublado con chaparrones. Viento regular con ráfagas (rige alerta naranja). La temperatura mínima se estima en 10° y la máxima en 15°.

Reporte @sebapagliarino