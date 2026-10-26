El Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA), junto con las organizaciones sindicales que integran la mesa de trabajo por la situación de Supermercados Toledo, manifestó su profunda preocupación ante la falta de respuestas concretas por parte de la empresa, luego de más de dos meses de reuniones en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.

Durante la audiencia realizada el jueves 22 de octubre, la representación sindical solicitó formalmente la convocatoria de las autoridades municipales de General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado, con el objetivo de involucrar a los gobiernos locales en la búsqueda de soluciones frente a una situación que afecta a miles de trabajadores y sus familias, y que podría tener consecuencias económicas y sociales en toda la región.

Desde el sector sindical advirtieron que, hasta el momento, la empresa no presentó respuestas satisfactorias ni un plan de negocios concreto que permita conocer el futuro de la firma, garantizar la continuidad de la actividad y brindar previsibilidad a los trabajadores.

Asimismo, solicitaron que, ante la convocatoria de las autoridades municipales, se intime al titular de Supermercados Toledo a presentarse personalmente en la próxima audiencia, para que brinde definiciones concretas sobre el futuro de la empresa y las decisiones que se adoptarán para preservar las fuentes laborales.

En el encuentro, la representación sindical también dejó expresa reserva de adoptar medidas de acción directa ante un eventual incumplimiento en el pago de los salarios correspondientes al mes de octubre y presentó documentación fotográfica sobre el estado de los establecimientos y su funcionamiento operativo.

Desde el SECZA reafirmaron la necesidad de obtener respuestas urgentes y compromisos verificables, y destacaron la importancia de que los municipios se involucren en la búsqueda de soluciones para resguardar los puestos de trabajo, acompañar a las familias mercantiles y evitar que la crisis profundice su impacto sobre la actividad económica regional.

El SECZA ratificó su compromiso con los trabajadores de Toledo en su Asamblea Ordinaria

El viernes 23 de octubre, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica realizó su Asamblea Ordinaria de Memoria y Balance, con la participación de 450 afiliados y afiliadas.

Durante el encuentro, presidido por el secretario general, Guillermo Bianchi, se destacó especialmente la situación que atraviesan los trabajadores de Supermercados Toledo, frente a la profunda crisis que afecta a esta emblemática empresa de Mar del Plata.

La Asamblea expresó una clara decisión de solidaridad y acompañamiento, ratificando el compromiso de continuar trabajando desde la Secretaría Gremial y junto al cuerpo de delegados para defender los puestos de trabajo y garantizar el cobro de los salarios.

“Esta Asamblea ha tomado una clara y profunda decisión: solidarizarse y seguir trabajando con firmeza junto a los trabajadores de Toledo”, expresó Guillermo Bianchi, secretario general del SECZA.