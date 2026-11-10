Este sábado desde las 14 el Barrio Parque Las Dalias será sede del primer Festival del a Norte Marplatense “La Zona Norte por el derecho a la ciudad” donde se reúnen para celebrar y sensibilizar acerca del derecho ciudadano, de habitar en una ciudad con condiciones adecuadas de infraestructura, a un ambiente sano y sostenible y a gestionar democráticamente sus transformaciones.

Impulsado por el proyecto extensionista de la UNMDP “Extensionistas por el Derecho a la Ciudad” del Grupo de Estudios Sociourbanos (GESU) en colaboración con Instituciones de la zona como la Sociedad de Fomento Barrio Parque Las Dalias, el Comedor “Pasito Gigante” y el Centro Cultural Casa de Williams, los organizadores del festival proponen continuar fortaleciendo los vínculos con y entre las instituciones, los espacios y organizaciones comunitarias de la zona norte, que se construyeron a partir del ejercicio de la extensión crítica a lo largo de tres años de trabajo en conjunto.

El Festival se realizará entre las 14 y 18. en Los Talas y Los Arrayanes y promete ser una jornada memorable para los vecinos y vecinas de la zona. Se encontrará un sector de stands de instituciones que incentivan la participación ciudadana, también actividades culturales para infancias y adultos, clases de baile y show de música en vivo. Además habrá sorteos, juegos y una atmósfera festiva que se propone envolver las problemáticas socioespaciales en común, en la posibilidad de celebrar en comunidad y reivindicar el derecho a la ciudad de todos y todas las marplatenses.

¿Qué es el derecho a la ciudad?

El derecho a la ciudad implica poder vivir, disfrutar y ser parte de la ciudad en condiciones justas. Esto supone poder acceder a una vivienda y a servicios, infraestructura, espacios públicos y equipamientos, pero también tener la posibilidad de intervenir en las decisiones que hacen a su transformación. La ciudad no es algo dado ni permanece siempre igual: se produce y se transforma a partir de las acciones y decisiones de quienes la habitan. Por eso, hablar de este derecho también implica preguntarnos qué necesidades son escuchadas, quiénes tienen la posibilidad de intervenir en esas transformaciones y qué ciudad queremos construir colectivamente.

En la Zona Norte de Mar del Plata, el crecimiento de los últimos años ha sido acompañado por importantes dificultades en el acceso a infraestructura, servicios y equipamiento urbano. Estas desigualdades afectan de manera concreta la vida cotidiana de quienes habitan estos barrios y limitan las posibilidades de disfrutar y participar de una gestión democrática de la ciudad.

Este tema viene siendo trabajado desde hace tiempo por el Grupo de Estudios Sociourbanos de la Facultad de Humanidades (UNMDP), a través de distintos proyectos individuales y colectivos de investigación, extensión y transferencia. Al mismo tiempo, son muchas las instituciones y organizaciones de la Zona Norte que trabajan cotidianamente para mejorar las condiciones de vida en los barrios y hacer frente a las dificultades que atraviesa el territorio.

Desde esta mirada, el 1.º Festival del Norte Marplatense busca ser un espacio de encuentro para poner en común las problemáticas de los barrios y hacer visibles las experiencias, propuestas y formas de organización que existen en el territorio. Porque hablar de una ciudad más justa es preguntarse quiénes pueden participar en las decisiones sobre la ciudad que habitamos. El festival es, a la vez, una forma de hacerse colectivamente esa pregunta y de poner en práctica otras maneras de participar y construir ciudadanía.