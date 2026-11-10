El próximo jueves 12 de noviembre, a las 9, en el Hotel 15 de Mayo (Mitre 1457), se realizará la apertura de las Jornadas Técnicas de Soluciones Innovadoras en Agua Potable.

Uno de los principales momentos de la jornada será la presentación del Plan Director de Expansión y Mejoramiento Operativo del Servicio de Agua 2026-2035, a cargo del presidente de OSSE, Ing. Tomás Amato, quien –junto a los gerentes de la empresa- dará a conocer los principales lineamientos de esta planificación estratégica para el desarrollo y la mejora del servicio de agua potable.

El encuentro reunirá a autoridades, especialistas y referentes del sector, y marcará el inicio de dos jornadas de trabajo que se extenderán hasta el viernes 13 de noviembre, con mesas temáticas, exposiciones, presentaciones, espacios de intercambio y visitas técnicas a instalaciones de la empresa sanitaria municipal.

Las jornadas son organizadas conjuntamente por OSSE, AIDIS, APLA, CIPBA y COFES, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y el abordaje de soluciones innovadoras para el sector del agua potable.