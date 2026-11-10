La conducción de la Obra Asistencial Mutual para agentes municipales (OAM), encabezada por su presidente Rubén Pili, se pronunció sobre el proceso de reorganización administrativa e institucional que lleva adelante la entidad tras asumir el cargo el pasado 15 de septiembre.

“Sabemos que muchos asociados esperan respuestas en sus prestaciones. Las demoras responden a la situación económica y administrativa que atraviesa la mutual. Esta situación viene del esquema de la gestión anterior, y estamos trabajando para ordenarla”, manifestó el presidente de OAM.

Al respecto, añadió: “Actualmente estamos llevando a cabo una auditoría contable, una legal y una informática, cuyos primeros datos ya nos muestran que la gestión anterior tomó medidas que perjudicaron a la mutual”.

“Nuestra obligación hoy como Consejo Directivo es tomar las mejores decisiones dentro de este contexto. La salida implica mucho trabajo pero estamos convencidos de que podemos llevar a la mutual al lugar que supo tener”, agregó Pili.

Detallando el trabajo que está llevando a cabo la conducción junto a las trabajadoras y los trabajadores de OAM, remarcó: “Hoy estamos abocados no sólo a esa auditoría que es imprescindible, sino también a poner en orden las cuentas, las relaciones con los prestadores y proveedores, la comunicación con los asociados y todo lo que hace al funcionamiento normal de la institución”.

“De corresponder, se harán las acciones judiciales pertinentes. Debemos recordar que el Consejo Directivo anterior delegó la gestión de la mutual en una empresa privada en forma intempestiva e inconsulta a sus asociados”, expresó en relación con la conducción saliente.

Para finalizar, reafirmó el compromiso con la institución: “En el mutualismo, el verbo se conjuga con el “nosotros”. Somos los asociados los que sostenemos la mutual y este Consejo Directivo tiene la convicción de que, caminando juntos, la vamos a sacar adelante”.