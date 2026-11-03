Mediante el Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos municipal, se firmó un convenio con la Bolsa de Comercio de Mar del Plata para llevar adelante una intervención en el sector de juegos del Parque Primavesi.

La iniciativa busca fomentar la colaboración entre el Municipio y empresas privadas para mejorar plazas, parques y lugares abiertos de la ciudad en pos del disfrute y seguridad de los vecinos.

En esta oportunidad, la obra será financiada por la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, que en el marco de la celebración de su 65° aniversario, eligió conmemorarlo a través de un aporte a la comunidad.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones trabajarán de manera articulada para impulsar mejoras en el espacio. La obra contará también con un aporte de Víctor Alejandro Vega SA.

El Parque Primavesi -que abarca 4 manzanas delimitadas por las calles General Rivas, Urquiza, Almafuerte y Paso-,es un parque patrimonial del Partido de General Pueyrredon, que fue inaugurado en 1952.

“Valoramos inmensamente este gran aporte de la Bolsa de Comercio que va a favorecer el mejoramiento de un espacio patrimonial de relevancia en la ciudad”, aseguró la directora de Restauración de Monumentos Históricos del Municipio, Costanza Addiechi. “El parque Primavesi fue creado en 1952 a partir del fallecimiento de Adolfo Primavesi, director de plazas y paseos del municipio durante casi 22 años, una de las personalidades más valiosas que tuvo Mar del Plata”, agregó.

“Este, sin duda, será el inicio de otras acciones que se llevarán adelante en el Parque y que disfrutaremos todos los marplatenses”, concluyó Addiechi.

Programa de Padrinazgo

De acuerdo a la Ordenanza N º 25.273, el Programa de Padrinazgo de Espacios Públicos promueve la participación ciudadana y la responsabilidad social a través del mantenimiento, limpieza, conservación, mejoramiento, seguridad y puesta en valor de los espacios públicos, en beneficio de toda la comunidad.