Los dispositivos de Salud en tu Barrio continúan recorriendo los barrios de la ciudad, brindando diferentes controles de salud y acciones de promoción y prevención. Estos espacios sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).Este martes 10, jueves 12 y viernes 13 de noviembre, de 9 a 14, el dispositivo 1 funcionará en la CAPS Colonia Barragán, ingresando por Ruta 2 km 384. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.El martes estará el consultorio médico móvil. El jueves y viernes se realizará el taller odontopediatrico orientado a la promoción y el cuidado de la salud bucal. El jueves estará el servicio de oftalmología para niños y, además, el servicio de ginecología. También habrá jornada de primeros auxiliares en el marco del Programa Reanimemos. El martes y jueves estará el servicio de pediatría y el móvil odontológico de 9 a 13 sin turno previo con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Por último, se recuerda que de lunes a viernes antes de las 8 estarán realizando castraciones por orden de llegada y sin turno anterior. Para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá un solo animal por persona, y se realizarán 15 castraciones por sede. Para conocer los requisitos y el cronograma se deberá ingresar en

www.mardelplata.gob.ar/castracionesdeanimales .El dispositivo 2 funcionará de 9 a 14 el martes, jueves y viernes en la sociedad de fomento Parque El Casal, ingresando por Ruta 2 Km. 386. Allí se realizará vacunación de calendario, testeos de VIH y sífilis, gestión de turnos para especialidades en Centros de Salud, se entregarán turnos para mamografías, charlas de concientización sobre dengue y sobre Tenencia Responsable de animales y el ABC del ACV.El martes habrá jornada de RCP en el marco del Programa Reanimemos. El martes y jueves estará el móvil odontológico de 9 a 13 sin turno previo con atención para niños y adultos, controles bucales para embarazadas, prácticas de baja y mediana complejidad y atención de urgencias. Además, se brindarán recomendaciones para la prevención de lesiones en los tejidos blandos y consejos para el cuidado e higiene integral de la boca. El jueves estará el servicio de ginecología y el consultorio médico móvil. El viernes estará el móvil odontológico.

Consultorio Médico MóvilPor otra parte, el Consultorio Médico Móvil, destinado a la atención de personas mayores de 18 años, funcionará del martes en el CAPS Colonia Barragán y el jueves en la sociedad de fomento Parque El Casal.Para más información sobre los dispositivos de Salud en tu Barrio, los vecinos pueden ingresar a

www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio .