El Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon expresó su reconocimiento a la Base Naval Mar del Plata con motivo del centenario de su creación, “destacando su rol estratégico en la defensa nacional, la investigación científica, la logística naval, la formación profesional y el ejercicio de la soberanía marítima”.

También resalta “su aporte histórico al posicionamiento de la ciudad de Mar del Plata como principal enclave marítimo del país y su estrecho vínculo con la comunidad local”.

El acto se llevó a cabo en el recinto, presidido por el Presidente del Cuerpo, Emiliano Recalt, a instancias del concejal Ariel Martínez Bordaisco, que fue autor de la iniciativa.

Asistieron los concejales Vilma Baragiola, Noelia Álvarez Ríos y Vanesa Benavidez; integrantes del Departamento Ejecutivo, representantes del Cuerpo Consular, integrantes de Fuerzas Armadas y de Seguridad e invitados especiales, como el empresario Florencio Aldrey.

Los anfitriones entregaron la Resolución Nº 5.347/26 al Comandante del Área Naval Atlántica, Fernando Pérez Kuhn, actual Comandante de la Base Naval.



Luego de recibir la distinción, Pérez Kuhn agradeció el gesto institucional del Concejo: “Estamos formados y preparados para responder en la defensa de la mejor manera posible. Somos representantes de 24 mil hombres y mujeres, civiles y militares, que en forma humilde y silenciosa hacen su tarea, orgullosos de ello. La nuestra es una profesión de riesgo, lo sabemos. Ni mejor, ni peor: es diferente. Y lo hacemos incluso a costa de nuestras vidas. Por eso, expresamos estas palabras de agradecimiento al Concejo, que por unanimidad destaca este aniversario. Tiene especial significación para quienes formamos parte de la Armada Argentina y de Mar del Plata”.

Semblanza de la institución

La Base Naval Mar del Plata es una de las instalaciones estratégicas más importantes de la Armada Argentina, cumpliendo un rol fundamental en la defensa marítima, en el patrullaje de la Zona Económica Exclusiva y como sede de la Fuerza de Submarinos y otras unidades navales.

Su fundación no fue el resultado de una evolución espontánea ni de una decisión administrativa aislada, sino la consecuencia directa de la sanción de la Ley Nacional Nº 11.378, promulgada el 5 de octubre de 1926, mediante la cual el Congreso de la Nación autorizó al Poder Ejecutivo a incorporar nuevas unidades navales, adquirir submarinos y, de manera expresa, construir talleres, varaderos y cuarteles para su reparación y mantenimiento, dando origen a la base en el puerto de Mar del Plata.

Dicha decisión se inscribió en una política más amplia de fortalecimiento del sistema portuario y naval argentino y de consolidación de Mar del Plata como enclave estratégico del litoral marítimo, ciudad que durante el gobierno del Presidente Marcelo T. de Alvear recibió un impulso sostenido en materia de infraestructura y conectividad. En ese marco, la sanción de la ley definió de manera inequívoca el rol estratégico de la ciudad y dio origen a la Base Naval Mar del Plata y al posterior asentamiento del Comando de la Fuerza de Submarinos.

La elección de Mar del Plata respondió a razones geográficas, logísticas y operativas de largo alcance. La República Argentina posee cerca de 4.500 kilómetros de litoral marítimo, y el Mar Argentino duplica en superficie a su extensión continental e insular. Sin embargo, las características de su geografía costera y de sus aguas no han facilitado históricamente la instalación de puertos en toda esa extensión.

Desde Viedma hacia el sur, hasta Ushuaia, la amplitud de las mareas alcanza valores cercanos a los 14 metros, lo que refuerza la importancia estratégica de los pocos puertos naturalmente aptos para operaciones navales complejas. En ese contexto, la Base Naval Mar del Plata y la Base Naval Puerto Belgrano se constituyen como los dos grandes pilares para la custodia y defensa del sector bonaerense y patagónico-fueguino del litoral marítimo argentino.

En la actualidad, la Base Naval Mar del Plata es asiento del Comando del Área Naval Atlántica, cuya jurisdicción se extiende desde Punta Indio hasta Comodoro Rivadavia, del Comando de la Fuerza de Submarinos, de la División Patrullado Marítimo, de la Agrupación de Buzos Tácticos, del Servicio de Hidrografía Naval, de escuelas de formación y de numerosas unidades operativas. Más de 1.800 personas, entre personal civil y militar, desarrollan allí su actividad diaria, muchas de ellas formadas en escuelas técnicas y universidades de la ciudad.