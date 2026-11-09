En Mar del Plata se anotaron 746 denuncias de robo, hurto o retención indebida de autos entre enero y septiembre de 2026, según los datos abiertos de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor (DNRPA). Equivale a unas 19 denuncias por semana y ubica a Mar del Plata en el puesto 1 entre las 110 localidades de la provincia de Buenos Aires con al menos 30 denuncias en el período.

La ciudad concentra el 4,9 % de las denuncias de la provincia de Buenos Aires (15.140) y el 3,2 % de las 23.425 registradas en todo el país con localidad informada.

Los modelos más robados

El más robado es el Volkswagen Gol, con 61 denuncias. Completan la lista el Peugeot 207 (27), el Peugeot 208 (25), el Volkswagen Suran (24), el Toyota Hilux (22) y el Chevrolet Corsa Classic (22). En total, los registros anotaron robos de 150 modelos distintos de vecinos de Mar del Plata.

Si se mira modelo y año juntos, la versión más repetida es el Volkswagen Gol 2012, con 7 denuncias. Son, en su mayoría, autos populares y con muchos años de uso: los que más circulan y los que tienen más demanda de repuestos.

Autos con años

De los 745 autos robados con año de fabricación informado, 549 (74 %) son modelo 2015 o anterior y apenas 83 (11 %) son 2021 o más nuevos. Los años con más denuncias son 2013, 2011 y 2012.

Las camionetas, pick-ups y SUV suman 138 denuncias, el 18 % del total.

Mes a mes

El mes con más denuncias fue junio (100) y el de menos, febrero (59). Si se compara el primer trimestre (238) con el tercero (227), las denuncias bajaron un 4,6 %.

Pocos recuperos

En el mismo período se comunicaron 15 recuperos de autos de vecinos particulares de Mar del Plata, frente a 735 denuncias de autos de particulares. No son necesariamente los mismos autos: un auto recuperado puede haber sido robado antes de 2026. Aun así, la diferencia muestra que la gran mayoría de los autos robados no vuelve a su dueño.

El registro del automotor con más autos robados de vecinos de Mar del Plata es el Registro Seccional Mar del Plata N° 04, con 179 denuncias.

Qué revisar antes de comprar un usado

Con la temporada de compra de usados y el aguinaldo de diciembre, conviene descartar que el auto tenga una denuncia de robo antes de señar:

– Pedir el informe de dominio con la patente: muestra el titular, las prendas, los embargos y si hay una denuncia de robo anotada.

– Comparar los números de chasis y de motor con el título y la cédula. La verificación policial, que se exige para transferir, también los controla.

– Revisar el grabado de la patente en los vidrios y desconfiar de vidrios cambiados o grabados raspados.

– Desconfiar de precios muy por debajo del mercado, de vendedores que no son el titular y de quien apura para cerrar sin papeles.

– Hacer la transferencia en el registro, con el formulario 08 firmado y certificado, y no entregar dinero antes de tener los papeles en regla.

«Antes de pagar un usado en Mar del Plata conviene confirmar con la patente que no tenga una denuncia de robo anotada. Es un control rápido y evita el peor escenario: pagar por un auto que después secuestran», señalaron desde PatenteDigital, que procesó los datos.

Cómo se midió

Se contaron las denuncias de robo, hurto o retención indebida anotadas en los registros del automotor entre enero y septiembre de 2026, según la localidad del domicilio del titular. Incluye autos, utilitarios y camiones; el dataset no trae motos. Fuente: DNRPA, datos abiertos «Robos y recuperos de autos» (datos.jus.gob.ar, licencia CC BY 4.0), procesados por PatenteDigital.

Datos completos de Mar del Plata: https://patentedigital.com/autos-mas-robados/buenos-aires/mar-del-plata