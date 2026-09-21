La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de Defensa Civil- atendió hasta el momento 40 reclamos vinculados a las condiciones climáticas registradas durante la jornada.

Del total, 14 corresponden a intervenciones vinculadas a poda, 16 a luminarias, 9 a telefonía y 1 a Ingeniería de Tránsito. Los inconvenientes se registraron principalmente en zona norte, Bosque Peralta Ramos, El Sosiego, Batán, Sierra de los Padres y zona sur.

Entre las intervenciones realizadas, personal de Defensa Civil trabajó ante la caída de árboles y ramas sobre la vía pública, verificó ejemplares con riesgo y realizó tareas para retirar obstáculos y liberar sectores de circulación.

La guardia de Alumbrado Público intervino también ante luminarias caídas -producto de los fuertes vientos- en Fortunato de la Plaza al 7300, Tejedor y Mugaburu, Avellaneda al 3250 y en Gutiérrez y Rejón, donde se constató además cableado bajo. El sector fue señalizado con vallado y se interrumpió preventivamente el tránsito, mientras que el caso fue derivado al área de Alumbrado Público.

En Carballo y Florisbelo Acosta, se verificó un poste de madera descalzado que había quedado apoyado sobre el techo de una vivienda y ocasionando daños materiales. En tanto, en Mugaburu y Tejedor se realizó la verificación de un poste sobre un vehículo.

Asimismo, en Tejedor y Estrada, se intervino ante un árbol descalzado desde el interior de una propiedad privada hacia la vía pública, que provocó daños materiales en el frente de una propiedad lindera. Se solicitó la colaboración del área de Poda.

En Roffo y Constitución, personal municipal trabajó sobre un árbol caído sobre un paredón, manteniendo el tránsito interrumpido preventivamente hasta la finalización de las tareas y derivando posteriormente la situación al área de Poda.

Por otra parte, personal del EMSUR también trabajó en la entrada al barrio Lomas del Golf, para retirar un árbol caído de gran porte caído, que obstruía el ingreso y egreso al barrio.

Defensa Civil también atendió reclamos por ramas y árboles en Matteoti al 800 y Olavarría y Almafuerte, donde se retiraron los riesgos detectados.

Por otra parte, ante una empalizada caída en Arenales al 3121, personal de la empresa responsable realizó la reposición, mientras que en Salta al 1900 se constató una empalizada partida en su base y se dio intervención a la empresa de publicidad para su reparación.

Desde el Municipio se recuerda a la comunidad la importancia de circular con precaución, evitar zonas comprometidas y ante cualquier emergencia comunicarse con Defensa Civil al 103, SAME al 107 o al 911 Policía.

En relación a la continuidad del alerta meteorológico, se aguarda un nuevo reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional en las próximas horas. En cuanto se reciban actualizaciones, serán comunicadas a la brevedad.