Mar del Plata llevará a la Feria Internacional de Turismo (FIT) todo el sabor de su gastronomía con el lanzamiento oficial de la marca “Mar del Plata, Capital Gastronómica de Argentina”, una iniciativa impulsada por la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y Zona y el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) para posicionar a la ciudad como uno de los grandes destinos gastronómicos del país.

La presentación contará con la participación de funcionarios municipales, autoridades del sector turístico, representantes de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica, chefs, empresarios hoteleros, gastronómicos y referentes de la actividad, quienes acompañarán este nuevo paso en la promoción de Mar del Plata como destino turístico y gastronómico durante todo el año.

Como parte de la propuesta, la gastronomía marplatense tendrá un papel central. Los reconocidos chefs Patricio Negro y Hernán Domínguez serán protagonistas de una presentación culinaria en vivo, en la que elaborarán platos representativos de la identidad gastronómica de Mar del Plata, que podrán ser degustados por autoridades nacionales, profesionales del turismo, medios de comunicación y público que visite la FIT.

La iniciativa busca mostrar que la gastronomía es mucho más que una oferta complementaria para quienes visitan la ciudad: es parte de su identidad, de su cultura y de su capacidad para generar experiencias turísticas durante todo el año.

Mar del Plata cuenta con una identidad gastronómica construida a partir de sus productos, su vínculo con el mar, la pesca, los productores locales y el trabajo de chefs, empresarios y trabajadores que forman parte de una de las actividades económicas más importantes de la ciudad.

El lanzamiento de “Mar del Plata, Capital Gastronómica de Argentina” representa así una oportunidad para llevar esa identidad al escenario turístico nacional y consolidar una marca que permita que los visitantes asocien a la ciudad no solamente con sus playas y sus atractivos tradicionales, sino también con sus sabores, sus cocineros y la calidad de su propuesta gastronómica.

Desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica destacaron que la presentación en la FIT permitirá mostrar el potencial de Mar del Plata, fortalecer el posicionamiento del destino y generar nuevas oportunidades para el sector hotelero y gastronómico, promoviendo una ciudad que tiene propuestas para disfrutar durante las cuatro estaciones.

Con esta presentación, Mar del Plata buscará que uno de sus principales atractivos también llegue a la mesa de los visitantes: el sabor de una ciudad que quiere ser reconocida en todo el país como Capital Gastronómica de Argentina.