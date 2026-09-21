Aldosivi de Mar del Plata le ganó por 1-0 al Atlético Tucumán de Julio Falcioni por la décima fecha del Torneo Clausura 2026, sumó su segundo triunfo de la temporada y no pierde las esperanzas de seguir en Primera División.

Tomás Fernández fue el encargado de darle la tan ansiada e importante victoria al «Tiburón», a los 11 minutos del segundo tiempo, tras una jugada desde la derecha en conjunto con su compañero Santiago Moya, en el partido disputado en el estadio José María Minella.

En medio de un temporal de viento y bajo un alerta meteorológico, los dirigidos por Javier Sanguinetti lograron capitalizar sus oportunidades y volver a sumar de a 3 y, con la derrota de Deportivo Riestra, acortó a 5 puntos la distancia en la lucha por la permanencia.

En la próxima fecha, la cual se disputa casi al finalizar la ventana de amistosos de la FIFA, Aldosivi deberá visitar a Huracán el sábado 3 de octubre en el estadio Tomás Adolfo Ducó.