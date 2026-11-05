Tras el anuncio del Gobierno Nacional de suspender los embargos de ARCA a las Pymes, el concejal Gustavo Pulti dijo que “esta medida, que muchos veníamos reclamando, significa el reconocimiento de la grave situación por la que atraviesan la mayoría de las empresas en la Argentina y, por supuesto, también en Mar del Plata”.

En ese sentido, Pulti señaló que «la suspensión de los embargos es importante porque permite normalizar la operatoria bancaria de las empresas afectadas».

«Es importante normalizar la operatoria bancaria de las empresas afectadas. Pero ahora debería completarse con otras medidas que frenen la caída de las ventas y los estragos que está haciendo la importación indiscriminada sobre nuestras industrias», aseguró.

El ex intendente planteó que «los embargos son la consecuencia de que las Pymes no pudieron cumplir con el pago de sus impuestos porque están paralizadas. Se derrumbaron las ventas por el brutal ajuste de Milei que aplastó los salarios y las jubilaciones».

El concejal también remarcó que «suspender los embargos sin abordar los intereses y punitorios es patear el problema para adelante». «La medida tiene que ser completa para darle el alivio que nuestras pymes necesitan», agregó.

Finalmente, Gustavo Pulti le reclamó al intendente Guillermo Montenegro que intervenga ante el Gobierno nacional para defender la actividad económica local.

“Le vuelvo a decir al intendente Montenegro que se haga cargo ante sus amigos del Gobierno nacional de la situación que viven la industria, el turismo y el comercio de la ciudad. Y que exija medidas que frenen ya el deterioro y reactiven el trabajo de Mar del Plata”, concluyó.