Tras cinco instancias selectivas desarrolladas durante tres jornadas en el Museo MAR y el Teatro Auditorium, en sus salas Astor Piazzolla y Payró, quedaron definidos los artistas que representarán a Mar del Plata los días 14 y 15 de enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
Los seleccionados son:
MÚSICA
Solista Vocal: Laura Bondar y Franco Coria.
Conjunto Vocal: Runas del Sol.
Solista Instrumental: Silvia Castro.
Conjunto Instrumental: Los Vasconcelo.
Canción Inédita: Del Pájaro Libre.
DANZAS
Solista Malambo Masculino: Rafael Mendoza.
Solista Malambo Femenino: Fátima López.
Conjunto Malambo: El Mala Cara.
Pareja de Baile Tradicional: Villalba – Ibáñez.
Pareja de Baile Estilizada: Peralta – Guzmán.
Conjunto de Baile: Huellas Argentinas.
El delegado local, José Antonio Boccanfuso, destacó la importancia de esta sexta edición y expresó su agradecimiento a los artistas, al equipo de organización y a las autoridades de los espacios culturales que hicieron posible el certamen, siendo el fruto del trabajo colectivo
Asimismo, resaltó especialmente el acompañamiento del Sindicato de Panaderos y de su secretario general, Matías Coronel, por confiar en esta propuesta desde su área de Cultura y reconocer al Pre Cosquín como una plataforma de oportunidades para el desarrollo y la proyección de los artistas emergentes.
Mar del Plata vuelve a estar presente en el camino hacia Cosquín 2027.