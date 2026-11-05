Tras cinco instancias selectivas desarrolladas durante tres jornadas en el Museo MAR y el Teatro Auditorium, en sus salas Astor Piazzolla y Payró, quedaron definidos los artistas que representarán a Mar del Plata los días 14 y 15 de enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

Los seleccionados son:

MÚSICA

Solista Vocal: Laura Bondar y Franco Coria.

Conjunto Vocal: Runas del Sol.

Solista Instrumental: Silvia Castro.

Conjunto Instrumental: Los Vasconcelo.

Canción Inédita: Del Pájaro Libre.

DANZAS

Solista Malambo Masculino: Rafael Mendoza.

Solista Malambo Femenino: Fátima López.

Conjunto Malambo: El Mala Cara.

Pareja de Baile Tradicional: Villalba – Ibáñez.

Pareja de Baile Estilizada: Peralta – Guzmán.

Conjunto de Baile: Huellas Argentinas.

El delegado local, José Antonio Boccanfuso, destacó la importancia de esta sexta edición y expresó su agradecimiento a los artistas, al equipo de organización y a las autoridades de los espacios culturales que hicieron posible el certamen, siendo el fruto del trabajo colectivo

Asimismo, resaltó especialmente el acompañamiento del Sindicato de Panaderos y de su secretario general, Matías Coronel, por confiar en esta propuesta desde su área de Cultura y reconocer al Pre Cosquín como una plataforma de oportunidades para el desarrollo y la proyección de los artistas emergentes.

Mar del Plata vuelve a estar presente en el camino hacia Cosquín 2027.