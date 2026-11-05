Baglietto Vitale regresan a Mar del Plata el próximo sábado 7 de noviembre con la presentación de su nuevo disco “Bodas de coral”, una celebración por sus más de tres décadas juntos. El encuentro será en el Centro de Arte Radio City Roxy, San Luis 1750, a las 21 horas y las entradas se encuentran disponibles en boletería del teatro y por Plateanet.

Treinta y cinco años es mucho tiempo. Hay muchos recuerdos, muchos kilómetros andados compartiendo charlas, comidas, ideas, proyectos, risas, preocupaciones, éxitos, tristezas, etc.

Pasado todo este tiempo vivido es “emocionalmente” hermoso que Juan y Lito se sigan eligiendo para contarnos de este álbum celebración y confirmarnos que aún tienen planes para seguir haciendo música juntos.

El “Dios Google” dice que los 35 años de un vínculo continuado se denominan “Bodas de coral”, a pesar que la relación de este Dúo, ya histórico, es de amistad y compañerismo extremo, tomaron esta denominación para ofrecernos un nuevo disco, esta vez, con canciones de amor.

Luego de su última y exitosa presentación en Mar del Plata y con la Trova Rosarina, el dúo volverá a encontrarse con el público de Mar del Plata el próximo 7 de noviembre para compartir en vivo las canciones de este nuevo trabajo y celebrar una historia artística construida a lo largo de 35 años.

Ahí sonarán muchas de las melodías y letras que nos acompañaron desde siempre. Es más, Baglietto y Vitale hacen el ejercicio, siempre bienvenido, de meterse en el corazón de canciones que probablemente nunca imaginaron interpretar, canciones que pertenecen al mundo de la música romántica que para estos rockeros de ley eran imposibles de disfrutar.

Pues bien, uno de los tantos dones de los años recorridos es el de quitar prejuicios e intentar cosas nuevas, despojadas de la autocensura y demás mecanismos típicos de los pensantes para evitar gozar en plena libertad.

De más está decir que escuchar a Juan cantando “Penumbras” de Sandro, o “Cartas amarillas”, ese clásico que inmortalizó el enorme Nino Bravo, es poner la sensibilidad al máximo. Piel de pollo da escuchar estas canciones en la voz de nuestro zorzal rosarino que cada día canta mejor.

Obviamente los arreglos del pibe de Adelina y sus manos únicas en el teclado dan la plataforma ideal para que Baglietto vuele con su voz al infinito y más allá.

La idea se completa con un arte exquisito y la participación de una banda de eximios músicos y músicas a la medida de un proyecto refinado y potente.