Mar del Plata volverá a convertirse desde este jueves en uno de los principales escenarios cinematográficos de la región con el comienzo de la 41ª edición del Festival Internacional de Cine.

El encuentro se extenderá hasta el domingo 15 de noviembre y ofrecerá una programación de 150 películas, entre largometrajes y cortometrajes, distribuidas en diez salas de la ciudad.

La ceremonia inaugural se realizará a partir de las 18 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium, con el tradicional desfile de invitados por la alfombra roja. Luego llegará la proyección de Wild Horse Nine (Caballo salvaje nueve), la nueva película del director Martin McDonagh, protagonizada por John Malkovich, Sam Rockwell y Steve Buscemi.

La producción sigue a tres agentes de la CIA en un escenario donde los límites entre una misión y la paranoia comienzan a desdibujarse. La película tuvo su recorrido por festivales internacionales como Venecia, Telluride y Toronto.

Bajo el lema “Donde el cine argentino dialoga con el mundo”, esta edición reunirá producciones nacionales e internacionales, competencias oficiales, retrospectivas, homenajes y propuestas destinadas a diferentes públicos.

Invitados y homenajes

Entre las presencias destacadas estará el director mexicano Alfonso Cuarón, quien brindará una charla abierta el martes 10 de noviembre a las 18 en Chauvin.

También habrá reconocimientos a figuras del cine argentino. La actriz Natalia Oreiro recibirá un Astor a la Trayectoria este viernes 6, mientras que el director y guionista Alejandro Agresti será distinguido el jueves 12, jornada en la que además ofrecerá una charla abierta al público.

Otro de los homenajes estará dedicado al realizador Héctor Babenco, nacido en Mar del Plata, cuya trayectoria será recordada el sábado 7.

El compositor Emilio Kauderer ya recibió el reconocimiento a la trayectoria durante la presentación oficial del festival en Buenos Aires.

Competencias y propuestas para el público

Las proyecciones se realizarán en los complejos del Paseo Aldrey y Ambassador, el Teatro Auditorium y otras salas y espacios culturales de la ciudad. También habrá funciones gratuitas en el Teatro Colón y Villa Victoria, además de charlas abiertas en Chauvin.

En cuanto a los valores, las entradas generales tendrán un costo de 5.000 pesos, mientras que estudiantes y jubilados abonarán 3.000 pesos.

Un desafío: recuperar al público en las salas

La nueva edición también estará atravesada por el desafío de convocar a una mayor cantidad de espectadores y fortalecer el vínculo del festival con la comunidad marplatense.

En ese sentido, la organización apuesta a una programación amplia, funciones gratuitas y precios populares para acercar el cine a distintos sectores del público.

Desde su primera edición, en 1954, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata construyó una identidad propia y se consolidó como uno de los encuentros cinematográficos más importantes de América Latina. Además, es el único festival de la región que conserva la categoría A de la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF).

Durante los próximos diez días, la ciudad volverá a tener al cine como protagonista, con una propuesta que combina industria, cultura, entretenimiento y la posibilidad de encontrarse con historias y miradas de diferentes partes del mundo.