La edición 2026 de los Juegos Nacionales Juveniles Evita está cada día más cerca y la ciudad de Mar del Plata ya palpita la llegada de más de 7000 participantes de 700 localidades de nuestro país en una de las principales competencias del deporte formativo argentino.

Del 2 al 7 de noviembre habrá representación para 20 jurisdicciones del país, en una propuesta que combina competencia, integración federal, formación y experiencias que trascienden lo estrictamente deportivo.

Esta edición contará con 38 disciplinas, en una programación que abarca deportes tradicionales, modalidades adaptadas y nuevas expresiones deportivas. Entre ellas se destacan atletismo, natación, básquet 3×3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, esgrima, canotaje, BMX freestyle, skate, breaking y e-sports; mientras que entre las propuestas adaptadas están deportes como el goalball, vóleibol sentado, atletismo y natación adaptada. Una diversidad que refleja la amplitud del deporte argentino y promueve la participación de jóvenes con distintas capacidades.

El despliegue organizativo estará a la altura de un evento de alcance nacional: se prevén más de 270 deportistas por delegación, más de 70 acompañantes y equipos de staff provinciales, con delegaciones que alcanzan los 360 integrantes.

La competencia utilizará más de 40 escenarios deportivos, distribuidos en más de 30 sedes e instituciones y con cuatro grandes centros de competencia: CEF N°1, EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes.

CLÍNICAS DEPORTIVAS, TALLERES Y EVALUACIONES DEL ENARD

Entre las novedades y propuestas destacadas de esta edición se encuentran las instancias de formación y capacitación, con clínicas deportivas, capacitaciones técnicas, evaluaciones de biomecánica del ENARD, talleres de alto rendimiento, intercambios con deportistas olímpicos y oportunidades vinculadas a becas deportivas.

Además, como sucedió en la edición 2025, los Juegos incorporarán una instancia de clasificación a los Juegos Sudamericanos Escolares 2026 en disciplinas como atletismo, natación y tenis de mesa, entre otras que se definirán en la reunión técnica nacional.

Los Juegos Nacionales Juveniles Evita volverán a convertir a Mar del Plata en un punto de encuentro para el deporte juvenil nacional. Seis días de competencia, convivencia y oportunidades para que miles de jóvenes representen a sus provincias, fortalezcan sus valores deportivos y proyecten su futuro dentro y fuera de las canchas.