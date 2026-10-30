Cuando una persona necesita un medicamento para continuar su tratamiento y no lo encuentra en el centro de salud, muchas veces tampoco tiene dinero para comprarlo en una farmacia. Esta es una de las situaciones que preocupa a vecinos y trabajadores de los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Pueyrredon.

Durante la Comisión de Salud del Concejo Deliberante, la concejala Eva Ayala cuestionó la falta de respuestas frente a una problemática que viene siendo planteada desde abril.

“No podemos dilatar este debate que tenemos desde abril ni dejar de dar una respuesta concreta. No es un tema más, muchos se juegan la vida en el acceso a los medicamentos”, sostuvo.

Ayala advirtió que la situación se agrava por las dificultades económicas que atraviesan las familias: “Los argentinos están en niveles de endeudamiento altos, no llegan a fin de mes y el costo del medicamento está en una canasta que no se puede cubrir. Cuando una persona necesita un medicamento y no lo encuentra en el sistema público, muchas veces tampoco tiene posibilidades de comprarlo”.

Medicamentos esenciales que no pueden esperar

El proyecto presentado por Ayala recoge manifestaciones de profesionales, trabajadores y pacientes sobre faltantes y entregas insuficientes de medicamentos de uso habitual. En algunos CAPS, las cantidades distribuidas alcanzarían apenas para uno o dos tratamientos mensuales.

Entre los medicamentos mencionados se encuentran antibióticos, tratamientos para la hipertensión, levotiroxina y atorvastatina, entre otros.

“Hay una dificultad manifiesta en los centros de salud de la ciudad de Mar del Plata a la hora de dar continuidad a un tratamiento cuando no están los medicamentos”, señaló la concejala.

La iniciativa solicita al Gobierno municipal que informe qué medicamentos faltaron durante 2025 y 2026, cuáles son las cantidades solicitadas y efectivamente entregadas a cada CAPS, qué stock existe y cómo se ejecutaron los presupuestos destinados a su adquisición durante los últimos tres años.

Finalmente, Ayala reclamó que el Concejo Deliberante vuelva a abordar el problema: “Hay cuestiones centrales que necesitan respuestas. Este Concejo tiene independencia a la hora de expresarse en temas sensibles como este”.

Detrás de cada medicamento que falta hay una persona que necesita continuar su tratamiento. Y una responsabilidad del sistema público de salud que no puede seguir esperando.