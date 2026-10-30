El sábado 31 de octubre de 16 a 19 hs se realizará «Expo Fierté» en el foyer del Teatro Auditorium, Centro Provincial de las Artes, dependiente del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. La actividad, abierta a todo público y con entrada libre y gratuita, tendrá como eje el estreno oficial en Mar del Plata del cortometraje «Fierté», realizado por un equipo de cineastas independientes de la ciudad.

A su vez, la Expo contará con una feria artística, una performance, música, pintura en vivo, espacios interactivos y una muestra fotográfica, en una propuesta que reunirá distintas expresiones artísticas.

«Fierté» es un cortometraje de un minuto de duración, rodado durante marzo y abril de 2026. Desde su realización, la película comenzó un recorrido por festivales de cine, donde obtuvo reconocimientos nacionales e internacionales.

A nivel nacional, fue distinguida en Córdoba y recibió dos reconocimientos en Buenos Aires, con exhibiciones en espacios culturales. En Francia, fue seleccionada entre 733 películas presentadas para competir en la categoría «Resistencia» y, junto a otras nueve producciones, en la categoría «Mejor Película Extranjera». Además, en Suecia obtuvo el reconocimiento a «Mejor Videominuto» correspondiente al mes de junio.

La entrada será libre y gratuita, con la propuesta al público de colaborar con alimento no perecedero para donar (los alimentos serán entregados al Teatro Auditorium para llevar a los centros de jubilados de la ciudad).