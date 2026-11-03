En un procedimiento impulsado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó en la mencionada ciudad un allanamiento por una causa vinculada a delitos de índole sexual con menores involucrados a través de dispositivos tecnológicos.

La presente causa se inició a principio de octubre del corriente año por un pedido de la Unidad Fiscal de Intervención Temprana de Violencia en la Familia y de Género, a cargo de la Dra. Trill a la División Unidad Operativa Federal Mar del Plata, la cual ordenó la realización de tareas investigativas sobre un domicilio donde existiría indicios de grooming (Captación por medios tecnológicos de menor de edad con fines sexuales).

De esta manera, los efectivos federales comenzaron con los rastrillajes y análisis de datos mediante los que se constató un inmueble situado en el barrio “El Coyunco”, donde se realizarían dichas maniobras ilegales.

A través de evidencia digital obtenida, los uniformados identificaron a un sujeto como responsable de las mismas.

Con los elementos de prueba obtenidos, el Juzgado de Garantías N°1 de Mar del Plata a cargo del Dr. Daniel De Marco, ordenó el allanamiento a la finca ubicada sobre la Ruta Provincial Nº226 altura kilómetro 16.

Durante el procedimiento, los funcionarios policiales notificaron por la causa al investigado, un ciudadano boliviano de 31 años de edad. Además, secuestraron 1 CPU, 1 celular, 4 pendrives y documentación de interés para la causa.

Los elementos incautados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la ley 26.904 (grooming).

La Policía Federal Argentina recuerda que la ciudadanía puede denunciar hechos que pudieran constituir delitos federales ante la División Denuncias de Delitos Federales, que brinda atención al público las 24 horas, todos los días del año, en Moreno 1550, planta baja, oficina 24, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se reciben consultas y denuncias a través del teléfono 4370-5876 y del correo electrónico [email protected] . Tu información puede ser fundamental para contribuir a la prevención e investigación de estos delitos.