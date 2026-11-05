La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata llevó adelante un encuentro para distinguir a referentes de la nocturnidad local y poner en valor su compromiso y contribución al desarrollo de la actividad en la ciudad.

Bajo la consigna “Reconocer el presente, impulsar el futuro de nuestra noche”, la actividad se realizó el miércoles 4 de noviembre en la sede de la entidad, ubicada en Santa Fe 1858, primer piso. Junto al presidente de la AEHG, Hernán Szkrohal, hubo presencia de autoridades municipales y se contó con las palabras del intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro.

Durante el encuentro fueron reconocidos Etienne Leroux, Ariel Gambini, Pablo Villar, Federico Goransky, Aníbal Rodríguez y Matías Iriarte, por su trayectoria, compromiso y aporte a la construcción de una nocturnidad marplatense dinámica y responsable. Además, recibió un reconocimiento especial, Juan Rodríguez, empresario gastronómico y con basta experiencia en el sector de la nocturnidad.

La iniciativa permitió generar un espacio de reconocimiento y diálogo entre protagonistas de la actividad, destacando el rol que desempeñan en el fortalecimiento de la identidad nocturna de Mar del Plata y en el crecimiento de uno de los sectores que forman parte de la propuesta turística y recreativa de la ciudad.

A través de esta propuesta, la AEHG reafirmó la importancia de reconocer a quienes impulsan la actividad nocturna y de promover una mirada compartida sobre sus desafíos, oportunidades y perspectivas de futuro.