¡Atención, artistas de Mar del Plata! Pabellón Tornú – Crazy Horse abre una convocatoria de casting para seleccionar artistas que formarán parte de su nueva producción en la ciudad de Mar del Plata, de cara a la temporada teatral 2027.

La convocatoria, impulsada a través de Pardo Producciones, busca incorporar artistas para sumarse a esta propuesta escénica que promete irrumpir en la cartelera marplatense con una experiencia teatral diferente, intensa, provocadora y sensorial.

Pabellón Tornú – Crazy Horse propone un formato de teatro inmersivo ambientado en un cabaret clandestino, donde el público recorre distintos espacios, se encuentra con personajes y se convierte en parte de una historia atravesada por el misterio, el deseo y lo inesperado.

En este contexto, el casting representa una oportunidad para los artistas que deseen integrarse a una producción que apuesta por una puesta en escena diferente y una experiencia que rompe con los límites del teatro convencional.

¿CÓMO PARTICIPAR DEL CASTING?

Los interesados deberán completar el formulario de inscripción disponible en el perfil oficial de Instagram de Pabellón Tornú: @pabellontornumdq.

Requisito excluyente: residir en Mar del Plata o contar con alojamiento propio en la ciudad.

Fecha límite para enviar el material: 31 de octubre de 2026.

La convocatoria invita a los artistas a presentar su material dentro del plazo establecido y a participar de la selección para formar parte de esta nueva producción teatral.

Pabellón Tornú – Crazy Horse. Mar del Plata, temporada 2027.

Una nueva oportunidad para los artistas locales de sumarse a una propuesta que busca sorprender al público durante el próximo verano.