La Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata presentará su Plataforma de Intermediación Laboral, una herramienta estratégica destinada a fortalecer la vinculación entre la formación académica y las demandas del ámbito profesional, y a generar nuevas oportunidades de inserción laboral para estudiantes avanzados y graduados.

El lanzamiento estará a cargo de la decana, CP Esther Castro; el secretario de Vinculación con el Medio, Esp. Lautaro Rech; y la coordinadora del Programa de Intermediación Laboral, Lic. Natalia Morbido y tendrá lugar el día mièrcoles 28 de octubre a las 14 hs. en el Aula Magna de la Facultad (Funes 3250).

Luego de la presentación se desarrollará la charla “El valor de la vinculación para la gestión de talentos”, que contará con las disertaciones de la Mg. Jesica Teyseyre, el Lic. Nicolás Grossi y la Lic. Lucía Cabral.

El encuentro propone poner en valor la articulación entre las instituciones educativas y las organizaciones, y reflexionar sobre los desafíos y las oportunidades que surgen al vincular la formación profesional con las necesidades del entorno laboral.

Un canal institucional para la vinculación laboral.

La Plataforma permitirá generar canales institucionales para la identificación y selección de recursos humanos, facilitando a las organizaciones el acceso a profesionales formados en la FCEyS. A su vez, brindará a estudiantes y graduados oportunidades de empleo, prácticas profesionales y mecanismos de acompañamiento para sus procesos de inserción laboral.

En este sentido, la iniciativa apunta a reducir las asimetrías de información entre la oferta y la demanda laboral, al tiempo que fortalece la visibilidad de los perfiles profesionales y las competencias desarrolladas durante la formación académica.

Desde la Facultad, señalaron que “la Plataforma de Intermediación Laboral es una herramienta estratégica para el fortalecimiento del entramado productivo local y regional. Facilita el acceso de organizaciones públicas, privadas y del tercer sector a profesionales altamente capacitados de la FCEyS”.

Asimismo, destacaron que “permite reducir asimetrías de información entre oferta y demanda laboral, generar canales institucionales de reclutamiento, fortalecer la visibilidad de los perfiles profesionales formados por la Facultad y contribuir al desarrollo de estrategias de acompañamiento a graduados e inserción laboral”.

La implementación de la plataforma también permitirá a la Facultad contar con información sobre las competencias y perfiles requeridos por el entorno profesional. Estos datos podrán contribuir al análisis de la pertinencia de las propuestas formativas y al fortalecimiento de las estrategias de acompañamiento a estudiantes y graduados.

Desde una perspectiva institucional, la herramienta profundiza las funciones de vinculación, extensión y transferencia de la FCEyS y consolida su articulación con empresas, organismos públicos y organizaciones sociales de la región.