Con las finales de los deportes de conjunto y sus respectivas premiaciones, este viernes llegó a su fin la edición 35° de la principal competencia deportiva y cultural del país, organizada por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Más de 30 mil finalistas compitieron durante cuatro días en 117 disciplinas distribuidas en 66 escenarios de Mar del Plata y alrededores. Quilmes se quedó con el primer lugar del medallero, seguido por Lomas de Zamora y Avellaneda.

Al realizar un balance de esta edición, el ministro Andrés Larroque destacó: “Estos Juegos son el resultado de un enorme esfuerzo de la Provincia y de la decisión política del gobernador Axel Kicillof de sostener y fortalecer el acceso al deporte y la cultura. Detrás de cada participante hay un Estado provincial que invierte y trabaja junto a los municipios”.

Asimismo, subrayó la participación de 500 mil bonaerenses en la etapa inicial y de 30 mil finalistas que llegaron a Mar del Plata. “Los Juegos nos remiten a lo más lindo que tiene la vida: la posibilidad de compartir esa emoción, esa mística y esa épica. Por supuesto que hay ganadores en el medallero, pero para nosotros ganan todos”, expresó el ministro.

La delegación quilmeña se consagró como campeona, destacándose en disciplinas como el atletismo y la natación, las disciplinas que más preseas otorgaron. A la vez, otros deportes juveniles que aportaron a la sumatoria fueron el handball, el hockey, la natación, el patín, el sóftbol y el tenis. Además, en la categoría para personas con discapacidad, se destacó el fútbol PCD y en la rama cultural sobresalió la danza folclórica.

Lomas de Zamora, campeón en 2024 y tercero en la edición pasada, se quedó con el segundo lugar al sobresalir en actividades como atletismo, acuatlón, básquet 3×3, hockey, natación y taekwondo, entre otros. Mientras que Avellaneda cerró el podio a partir de los rendimientos destacados que tuvo en cestoball y lucha, al igual que en las otras disciplinas mencionadas.

Entre lo más destacado de la jornada de cierre estuvieron las definiciones de los deportes de conjunto, en los distintos predios repartidos a lo largo de Mar del Plata, Santa Clara y Sierra de los Padres. El rugby seven, por ejemplo, se definió en el club Pueyrredón, mientras que el handball tuvo su cierre en seis sedes distintas. La zona del Parque de los Deportes, por su parte, hoy contó con la coronación en natación para juveniles y personas mayores, mientras que el hockey concluyó en el Complejo EMDER.

Los otros deportes que finalizaron en la última jornada fueron básquet en las cuatro sedes establecidas, el cestoball en Parada 5 y el fútbol en sus diferentes variantes: 5, 7 mixto y 11. Lo propio ocurrió con las actividades de playa que tuvieron lugar en la zona de Varese y el Teatro Auditorium reunió las premiaciones culturales de Cocineros Bonaerenses y Artes Plásticas. Además, la sede de Once Unidos albergó las definiciones de futsal y newcom, y previamente había tenido la disputa de gimnasia artística y patín, entre otras actividades.

Los Juegos Bonaerenses promueven el acceso a la actividad física y a la expresión cultural de la población, y a la vez, fomentan la identidad local y bonaerense. Su slogan es “La Pasión de una Provincia”, y a través del mismo, se busca representar de manera individual y colectiva el esfuerzo y la voluntad de cada uno de los distintos participantes, destacando la integralidad territorial que genera esta competencia en una provincia tan diversa y heterogénea como es Buenos Aires.