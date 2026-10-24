La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC)- inauguró este viernes la 21ª Feria del Libro de Mar del Plata “Mar del Plata Puerto de Lectura”, que se desarrollará hasta el domingo 1 de noviembre de 14 a 20, con propuestas para distintos públicos en las salas Victoria y Alfonsina del Centro Cultural Estación Terminal Sur del Paseo Aldrey, ubicado en Sarmiento 2685.

Durante diez días, vecinos y turistas podrán disfrutar de una amplia agenda de actividades vinculadas con la literatura, la poesía, la historia, el arte y la producción editorial, con entrada libre y gratuita.

Sábado 24 de octubre

A las 14, en la Sala Victoria, se presentará el libro “Pali Pali: Palabras intraducibles de la lengua coreana”. Participarán Héctor Braessas y Esteban Prado. ¿Alguna vez les pasó que no podían expresar sus emociones de forma precisa? ¿O que sentían algo por alguien, pero no era exactamente “amor”? En simultáneo, en la Sala Alfonsina, se presentará la antología “Viajes en versos”, coordinada por Esmeralda Longhi y organizada por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata. La actividad está dirigida al público en general.

A las 15, en la Sala Victoria, Lucía Gorricho desarrollará actividades con la moderación de Paola Galano. Se abordará el libro de Gorricho “La historia de frutillas y el braille en las tapas”. De 16 a 17 se realizará la presentación de varios libros. Entre las propuestas se encuentran el libro de fotografía de Julián Rodríguez; el libro de Carito sobre los jardines de plantas nativas; el libro de Patricia sobre robótica en la escuela, y el libro de Valentina sobre los juegos de historia para el aula. También, habrá una degustación de kéfir de limón y pomelo, además de sorteos, fotografías y firmas de libros.

A las 15, en la Sala Alfonsina, se realizará la charla “La región sudeste en sus libros”, presentación de la producción editorial 2025-2026 de Editorial Boh, a cargo de Mariana Boh. La actividad está dirigida al público en general. También a las 15 tendrá lugar la transmisión de radio en vivo “¡Faltaba más!”, con la conducción de Raly Haurat y Noemí Lanzón. La propuesta permitirá conocer la radio desde adentro, con relatos, entrevistas y voces protagonistas. El micrófono estará abierto para que el público también pueda formar parte de esta experiencia en vivo.

A las 16, en la Sala Alfonsina, se presentará la colección “Les livres de Montfleuri – Una colección ecléctica”. Se presentarán “Mosaico”, de Daniel Deybe, y “Barcelona”, de Alexander Vivas Misel; además de obras vinculadas con el teatro, el exilio y la autobiografía. También se abordarán “Dramaturgias desde y sobre el exilio en teatristas de dos generaciones”, de Rodrigo Marcó del Pont; “Vorágine”, “Antología de la segunda edición del Concurso de Cuentos Dulce L. C.” y “El mundo de Allá”, de Paula Ferrante. Esta última estará a cargo de Fabián O. Iriarte. Participará Daniel Deybe y la actividad estará dirigida al público en general.

A las 17, en la Sala Alfonsina, Mariana Mendietta encabezará la charla “Escribir y publicar”. Los autores y autoras compartirán con el público sus procesos creativos, las temáticas que atraviesan sus libros y su experiencia en el recorrido desde el manuscrito hasta la concreción del objeto impreso, destacando el valor del trabajo artesanal y editorial. Organiza Taller Teniente Dan. La actividad está dirigida al público en general. A las 17:30, en la Sala Victoria, el ciclo EUDEM presentará “Apogeo y ocaso de regímenes militares en Argentina”, con la participación de Eduardo Pablo Jiménez, Walter Pelle y Francisco Olivo.

A las 18, en la Sala Alfonsina, se desarrollará el panel “Juegos, socializar y aprender”, con la participación de Emiliano Aldegani, Hernán Murano, Yazmín Castro y Nicolás Martínez Sáez, integrantes del Grupo de Extensión Eturapelia. A las 18.30, en la Sala Victoria, Federico Jeanmaire presentará “La niña que leía sentada en el piso”, con la moderación de Milena Bracciale Escalada y Mónica Bueno.

La jornada finalizará a las 19, en la Sala Alfonsina, con la Jam literaria “La Prosa Mutante invade la Feria del Libro 2026”. Participarán Nicolás Alcetegaray, Juan Miguel Idiazábal, Diego Pacetta y Camil Renée. Se trata de un ciclo de experiencias literarias y colectivo artístico que nació de la mente de Nicolás Alcetegaray y que cuenta con 13 años de ciclo ininterrumpido. El encuentro creativo y participativo invita a leer, escribir, improvisar y compartir textos de manera espontánea. Está dirigido al público en general.

Domingo 25 de octubre

A las 14, en la Sala Alfonsina, se realizará la presentación del libro “Poesía infinita”, de Nancy Almassio, coordinada por Esmeralda Longhi y organizada por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata. La actividad está dirigida al público en general. A las 14.30, en la Sala Alfonsina, Rubén Colomarde brindará la charla “Túneles y galerías ocultas de Mar del Plata”, coordinada por Esmeralda Longhi y organizada por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, filial Mar del Plata. La propuesta está dirigida al público en general.

En simultáneo, en la Sala Victoria, se realizará la actividad literaria “Si este libro fuera un collage…”, con la participación de Paloma Noemí Brizuela y Sofía Yamila García. El taller creativo está destinado a personas adultas y propone explorar la relación entre literatura y expresión visual a través de la técnica del collage. La actividad está dirigida al público en general.

A las 15, en la Sala Alfonsina, se presentará “Rosa y Sinforoso, dos osos muy amorosos”, de Nora Albalat. La presentación del libro infantil estará a cargo de Elizabeth De Antoni y se dirigirá al público en general. A las 16, en la Sala Alfonsina, se desarrollará la charla “El Trabajo: huellas de una ciudad que crece”, a cargo de Claudia Gómez, con la presentación de Rosana Cosentino. La propuesta abordará el patrimonio documental, la memoria y la ciudadanía a partir de la colección histórica del diario El Trabajo, correspondiente al período 1915-1974. La actividad es organizada por el Fondo Antiguo de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A las 16.30, en la Sala Victoria, tendrá lugar “Experiencia lúdica: ¿Quién quiere ser marplatense?”, una propuesta educativa para pensar la historia y la identidad de Mar del Plata. Participarán Ezequiel Casa, Valentina Giaconi y Diego Failla. A las 17, en la Sala Alfonsina, se presentarán los libros de Aníbal Troglio “El caracol Coloradito”, “Danza de poemas, narraciones y cuentos” y “Los niños perdidos”, con la participación de María Quimey y Ricardo Martín.

A las 17.30, en la Sala Victoria, Natalia Cocina, Daniela López y Claudia Mazzeo brindarán la charla “Periodismo de ciencia para contar historias”, dedicada a las herramientas narrativas del periodismo científico. A las 18, en la Sala Alfonsina, el ciclo EUDEM presentará “Primeras biografías de Juan Manuel de Rosas (1830)”, con la participación de Rosalía Baltar, Mónica Bueno, Milena Bracciale y Juan Martín Salandro. A las 18.30, en la Sala Victoria, Alconada Mon presentará “Topos”, una obra sobre la historia real de espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones. La moderación estará a cargo de Karina Freire.

Finalmente, a las 19, en la Sala Alfonsina, se realizará la Jam literaria del Club de Lectores MDP (Sgt. Pepper’s), a cargo de Constantino Verónica, Germán Barrios y Emanuel Santamaría. La charla abordará las actividades del club en la promoción de la lectura. Habrá un espacio abierto de recomendaciones de libros de diferentes géneros y una propuesta de “Cita a ciegas con un libro” para las primeras 20 personas en llegar a la sala. El encuentro será creativo y participativo, e invitará a leer, escribir y compartir textos de manera espontánea. Está dirigido al público en general.